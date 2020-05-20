Save The Girl, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Farklı sahnelerin yer aldığı Save The Girl oyununda 2 farklı seçenek arasından doğru olanı bulmaya ve kızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bulmaca tabanlı bir oynanışa sahip olan oyunda seçimlerinize oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekmekte. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Save The Girl oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.