İndir 42.00 MB
Save The Girl 1.1.3 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Bulmaca
  4. Save The Girl - Android için Bulmaca Oyunu

Save The Girl

1.1.3
Android
Save The Girl
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Zevkli bir bulmaca oyunu

Save The Girl - 1
Save The Girl - 2
Save The Girl - 3
Save The Girl - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Save The Girl, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Farklı sahnelerin yer aldığı Save The Girl oyununda 2 farklı seçenek arasından doğru olanı bulmaya ve kızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bulmaca tabanlı bir oynanışa sahip olan oyunda seçimlerinize oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekmekte. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Save The Girl oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

 

YORUMLAR