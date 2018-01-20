Screen Lock uygulamasıyla Android cihazlarınızda kilit kodunu unutmak tarihe karışıyor.

Akıllı telefonlarımızı meraklı gözlerden korumak amacıyla kullandığımız kilit kodlarını karmaşık yaparak tahmin edilmesini zorlaştırabiliyoruz. Ancak, bu kodu unuttuğumuz zamanlar da olabiliyor. Bu durumla karşılaşmamak için sadece sizin bileceğiniz bir yöntemle kilit kodunu unutmayı tarihe gömebilmeniz mümkün. Screen Lock uygulaması, kilit kodunu unuttuğunuzda o anki saatin rakamlarını PIN olarak girerek kilidi açmanızı sağlıyor.

iPhone tarzı bir kilit ekranı tasarımı sunan uygulamada kilit ekranını dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Yüksek kaliteli duvar kağıtlarını da indirerek kilit ekranınıza hoş bir görünüm katabileceğiniz Screen Lock uygulaması, düşük bellek ve pil kullanımıyla da tasarruf etmenizi sağlıyor.

Uygulama özellikleri