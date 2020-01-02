Smarter, beyin jimnastiği yapabileceğiniz harika bir Android bulmaca oyunu. Hafıza, mantık, matematik ve daha pek çok kategoride 250’nin üzerinde eğlenceli oyun içeren Smarter - Beyin Jimnastiği ve Mantık Oyunları, Android platformuna özel yani sadece Android telefonlarda oynanabiliyor. Platformda 1 milyon indirmeyi geçen bulmaca oyunu sadece 10MB boyutunda.

Zeka geliştirme, beyin jimnastiği, hafıza güçlendirme, odaklanma ve konsantrasyonu artırma, mantık testi, el beceri ve refleksleri geliştirme, matematik becerilerini geliştirme, çoklu görev, hız artırma, düşünme yeteneğini geliştirme, zihni dinlendirme ve daha birçok beceri kazandıran mükemmel bir mobil oyun Smarter. Beceri ve yeteneklerinizi test eden 8 farklı kategori (hassasiyet, renk, hafıza, matematik, mantık, yetenek, çoklu görev, detaylara dikkat) bulunuyor. Bölümleri bitiriş hızınıza göre ödüller veriliyor. Yetenek gelişiminiz profilinize kaydediliyor, hangi beceri üzerinde daha fazla çalışmanız gerektiğini kolayca belirleyebiliyorsunuz.