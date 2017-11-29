Spyglass uygulaması Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz oldukça başarılı bir navigasyon uygulaması.

Dağ gezileri, kamp gibi aktivitelerinizde size çok büyük kolaylık sağlayacağını düşündüğüm Spyglass uygulaması, birbirinden işlevsel özellikleri sizlere sunuyor. Hız ölçer, pusula, ciroskoplu pusula ve diğer araçlarla birlikte ihtiyacınız olan ve olmayan birçok özelliğe sahip. Manuel olarak konum koordinatları girebileceğiniz uygulamada, mevcut konumunuzun koordinatlarını da kaydedebiliyorsunuz.

Yön oklarıyla yönünüzü kolayca bulabilme imkanı sunan Spyglass uygulaması, internetinizin çekmediği yerlerde kullanabileceğiniz çevrimdışı haritaları da sizlere sunuyor. Güneş ve Ay’ın konumlarını takip edebileceğiniz , mevcut GPS ve yön verilerini içeren fotoğraflar çekebileceğiniz Spyglass uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri