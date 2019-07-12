T.C. Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan Resmi Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması. Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete mobil uygulamasını Android telefonunuza indirerek 7/2/1921’den itibaren tüm Resmi Gazete sayılarına “Arşiv” ve “Mükerrer Arşivi” bölümlerinden ulaşabilir, “Arama” işlevini kullanarak bunların içinde arama yapabilirsiniz.

Meclis ve Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlayan T.C. Resmi Gazete’nin tüm sayılarına akıllı telefonunuzdan ulaşmanızı sağlayan Resmi Gazete uygulaması, T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış, dolayısıyla resmi nitelikli uygulamadır. Resmi Gazete’nin resmi uygulamasını mobil cihazınıza ücretsiz indirip 1921’den bugüne tüm sayılara kolayca ulaşabilirsiniz. PDF Görüntüle seçeneğiyle o gün yayımlanan Resmi Gazete’nin basılabilir PDF formatındaki nüshasına erişme şansına da sahipsiniz. Takvim bölümden de istediğiniz günün Resmi Gazete içeriğine ulaşabilirsiniz.