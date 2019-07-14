TBB Mesleki Dayanışma uygulaması, avukatların Android cihazları üzerinden meslektaşlarına ulaşarak destek ve yardımlaşma taleplerini oluşturmalarını sağlıyor.

Avukatlar Arası Mesleki Dayanışma Projesi kapsamında geliştirilen TBB Mesleki Dayanışma uygulaması, mesleğini yerine getirmeye çalışan ve çeşitli zorluklarla karşılaşan avukatların meslektaşlarıyla yardımlaşmalarına imkan tanıyor. Katılamayacağınız duruşmalar, haciz veya satış işleri, icra takibi, dosya inceleme ve buna benzer sıkıntılı zamanlarda yardımını isteyebileceğiniz meslektaşlarınıza ulaşabileceğiz TBB Mesleki Dayanışma uygulaması ile işlerinizi daha kolay bir şekilde tamamlayabilmeniz mümkün hale geliyor.

Uygulama üzerinden profil oluşturarak il, ilçe ve hangi alanda yardım edebileceğinizi belirterek meslektaşlarınızın size kolayca ulaşmasını sağlayabileceğiniz TBB Mesleki Dayanışma uygulamasında, siz de özel taleplerinizi oluşturabilir veya diğer avukatların taleplerini kabul edebilirsiniz.

Uygulama özellikleri