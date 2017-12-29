TeamGram uygulaması Android cihazlarınız üzerinden şirketinizle alakalı birçok yönetim ve takip işini kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Büyük, orta veya küçük ölçekli işletmelerin kullanabileceği TeamGram, ekibinizle uyumlu bir şekilde çalışmanızı kolaylaştıracak faydalı özellikler sunuyor. İş arkadaşlarınızla birlikte dosya ve resimler paylaşarak yaptığınız işlerden haberdar olmanızı sağlayan uygulamada, yapılması gereken bir işi görev oluşturarak birine paslayabilmeniz de mümkün.

Müşterilerinizle ilgili satış, görüşme ve diğer işlemleri de uygulama üzerinden kaydedebileceğiniz TeamGram, satış teklifleri oluşturarak müşterilerinizi etkilemenizi de kolaylaştırıyor. Yaptığınız satışları, stok durumunu ve teslim bilgilerini yönetebileceğiniz TeamGram uygulamasında teklifler, sözleşmeler, belgeler ve fakslar gibi dokümanlarınızı da depolayabilirsiniz. Tahsilat ve ödeme takibini de sizin için kolaylaştıran TeamGram uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri