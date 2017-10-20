Keyifli bir deneyim sunan Tidy Robots, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir bulmaca oyunu olan Tidy Robots, basit oynanışı ve kolay kontrolleriyle ön plana çıkıyor. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda renkli topları topluyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Keyifli bir deneyim sunan oyunda zamanın nasıl geçtiğini de anlamıyorsunuz. 100'den fazla zorlu bulmacasıyla da dikkat çeken oyunda zorlu anlar yaşıyorsunuz. Farklı türde engellerle donatılan oyunda işiniz bir hayli zor. Bulmaca oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken Tidy Robots, bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çekiyor.

Tidy Robots oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.