Total VPN, Android telefon ve tabletinizde internette özgürce gezmek, sınırlamalara takılmamak için ihtiyacınız olan VPN uygulamalarından biri; Hızlı, ücretsiz ve basit.

Mobil cihazınıza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz VPN uygulaması ile tüm bağlantınız şifreleniyor. Böylelikle herkese açık WiFi noktalarında internete girmeniz gerektiğinde çevrimiçi aktiviteleriniz hiç tanımadığınız kişilerce izlenemiyor.

IP adresini gizleyerek tam anonim olmanızı sağlayan VPN uygulaması, çapraz platform desteği sayesinde tüm cihazlar için ekstra güvenlik sunuyor. Dünya genelinde 30’dan fazla konumdan bağlanmanıza izin veriyor. VPN bağlantısını açma/kapatma, sunucu değiştirme, favori sunucuları belirleme işlemleri çok basit. İzleme yok, kayıt yok. 7 gün 24 saat de mail veya canlı sohbet üzerinden teknik destek alabiliyorsunuz.