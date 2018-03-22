Trustport Mobile Security uygulaması, Android cihazlarınızda kötü amaçlı yazılımlara karşı üstün bir koruma sağlıyor.
Trustport Mobile Security uygulaması, Android işletim sistemli cihazlarınızı virüslere karşı korumanızı sağlıyor.
Günümüz şartlarında bilgisayarlarımız kadar akıllı telefonlarımız da güvenlik anlamında büyük risk taşıyor. Kötü amaçlı yazılımlar, kişisel verilerimizi ele geçirmek için çeşitli yollarla cihazlarımıza sızabiliyor ve bu da gizliliğimiz için tehlike arz ediyor. Trustport Mobile Security uygulaması da cihazlarınızın güvenliği konusunda size kolaylık sağlayan bir antivirüs uygulaması olarak öne çıkıyor. Tehditlere karşı üstün koruma sağlayan uygulamada, sürekli güncellenen veritabanı sayesinde güncel tehditlerden de korunabiliyorsunuz.
Basit bir kullanıcı arayüzü sunan Trustport Mobile Security uygulamasında depolama alanlarınız belirli periyotlarda taranıyor ve bulunan tehditler anında yok ediliyor. Kötü amaçlı yazılımlar dışında da güvenlik anlamında özellikler sunan Trustport Mobile Security uygulamasında, çocuklarınızın telefon kullanımlarını sınırlamak için ebeveyn kilidini kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzu kaybettiğinizde veya çaldırdığınızda coğrafi konumunu da sizlere bildiren uygulamada, çağrıları ve mesajları engelleyebilmeniz de mümkün. İnternet sitelerindeki tehditlere karşı da koruma sağlayan Trustport Mobile Security uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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