Trustport Mobile Security uygulaması, Android işletim sistemli cihazlarınızı virüslere karşı korumanızı sağlıyor.

Günümüz şartlarında bilgisayarlarımız kadar akıllı telefonlarımız da güvenlik anlamında büyük risk taşıyor. Kötü amaçlı yazılımlar, kişisel verilerimizi ele geçirmek için çeşitli yollarla cihazlarımıza sızabiliyor ve bu da gizliliğimiz için tehlike arz ediyor. Trustport Mobile Security uygulaması da cihazlarınızın güvenliği konusunda size kolaylık sağlayan bir antivirüs uygulaması olarak öne çıkıyor. Tehditlere karşı üstün koruma sağlayan uygulamada, sürekli güncellenen veritabanı sayesinde güncel tehditlerden de korunabiliyorsunuz.