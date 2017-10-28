Türksat Kablo uygulaması ile Türksat Kablo Hizmetleri müşterileri Android cihazları üzerinden birçok hizmetten faydalanabiliyor.

Türksat Kablo Hizmetleri’nin online işlemler hizmeti olarak kullanılan Türksat Kablo uygulaması, kullandığınız hizmetler hakkında birçok bilgiye ulaşma imkanı sunuyor. Yaşadığınız problemleri kolayca bildirmeniz için arıza ve şikayet formu bölümü sunan uygulamada, faturanızı sorgulayabiliyor ya da güncel borç durumunuzu görüntüleyebiliyorsunuz.

Kullandığınız hizmetleri inceleyebilmenize olanak sağlayan Türksat Kablo uygulamasında, ek hizmet satın alabilmeniz için de bir menü sunuluyor. Müşteri numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra faydalanabileceğiniz uygulamada kotanızı sorgulayabilmeniz de mümkün.

Uygulama özellikleri