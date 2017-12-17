Ustabilir uygulaması, evinde tadilat yaptırmak isteyen kullanıcılar ile ustaları Android platformunda buluşturuyor.

Evinizin herhangi bir bölümünde tadilat yaptırmak istiyorsanız, bu işi hakkıyla yapan ve kesenize uygun fiyat veren ustalar aramak en doğal hakkınız. Ancak, bu iş için nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Müşteriler ve ustalar için ayrı ayrı üyelik oluşturulabilen platformda, ihtiyacınız olan tadilat işlerini detaylarıyla paylaşabilirsiniz. Ustalar ise yakınlarında bulunan tadilat işlerini keşfederek kendilerine iş fırsatları yaratabiliyorlar.