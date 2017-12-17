Evinizde tadilat yapmak istiyorsanız ve bu işi ustalarına bırakmak istiyorsanız, Ustabilir uygulamasını kullanabilirsiniz.
Ustabilir uygulaması, evinde tadilat yaptırmak isteyen kullanıcılar ile ustaları Android platformunda buluşturuyor.
Evinizin herhangi bir bölümünde tadilat yaptırmak istiyorsanız, bu işi hakkıyla yapan ve kesenize uygun fiyat veren ustalar aramak en doğal hakkınız. Ancak, bu iş için nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Müşteriler ve ustalar için ayrı ayrı üyelik oluşturulabilen platformda, ihtiyacınız olan tadilat işlerini detaylarıyla paylaşabilirsiniz. Ustalar ise yakınlarında bulunan tadilat işlerini keşfederek kendilerine iş fırsatları yaratabiliyorlar.
Talep gönderdiğiniz ustalar, talebinizi kabul ettiğinde konum bilgilerinizi de görebiliyorlar. Ayrıca, çeşitli detayları konuşmak için de mesajlaşma bölümünü kullanabiliyorsunuz. Malzemeleri kendiniz edinecekseniz, ihtiyacınız olan malzemeleri ve ürünleri Koçtaş mağazalarından indirimli olarak satın alabiliyorsunuz. Diğer kullanıcılara da faydalı olması açısından, işlerinizi yapan ustalara puanlama ve yorum da yapabilirsiniz.
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