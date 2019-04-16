Uzmani.kim uygulaması ile Android cihazlarınızdan ihtiyaç duyduğunuz alanlarda hizmet veren uzman kişilere ulaşarak profesyonel hizmet alabilirsiniz.

Eğitim, tasarım, tamirat, nakliyat, temizlik ve daha birçok alanda hizmet veren uzman profillerini sizlere sunan Uzmani.kim uygulaması, acil ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda işini en iyi yapan kişilerle bir araya gelmenizi sağlıyor. Almak istediğiniz hizmeti, bütçenizi ve detayları belirttikten sonra uzman kişilerden fiyat teklifleri alabileceğiniz uygulamada, profil bilgilerini inceleyerek daha önceki işlerinden aldıkları yorumları ve değerlendirmeleri görüntüleyebilirsiniz.

İş bitiminde ödemenizi elden veya online olarak yapabileceğiniz Uzmani.kim uygulamasında, işin detaylarını mesajlaşma yoluyla konuşabilir ve anlaşmaya varabilirsiniz. Türkiye’nin her noktasında uzman profillerine ulaşabileceğiniz ve profesyonel hizmet alabileceğiniz Uzmani.kim uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.