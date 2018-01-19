Virus Cleaner uygulaması Android cihazlarınızdaki virüsleri temizlemenin yanında performans ve gizlilik konusunda da başarılı araçlar sunuyor.

Sahip olduğu alet çantasıyla tüm akıllı telefonlarda bulunması gerektiğini düşündüğüm Virus Cleaner uygulaması, telefonunuzdaki virüsleri temizlemekle kalmıyor ve cihazınızın sağlıklı çalışması için birçok faydalı araç takımı sunuyor. Cihazınızdaki tüm gereksiz ve çöp dosyaları temizleyen Virus Cleaner, cihazınızı hızlandıracak bir araca da sahip. Akıllı telefonunuz fazla ısınıyorsa, CPU soğutucu ile sıcaklığını düşürebileceğiniz uygulamada istenmeyen numaraları engelleyebilmeniz de mümkün.

Özellikle mesajlaşma uygulamaları ve galeri gibi hassas uygulamaları meraklı gözlerden korumak istiyorsanız, uygulama kilitleme özelliğini kullanarak ek koruma sağlayabilmeniz mümkün. Tarayıcı geçmişi ve çerez temizliği, Wi-Fi güvenliği ve hız testi gibi ek araçlar da sunan Virus Cleaner uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri