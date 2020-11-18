Zeka oyunları severler için tavsiyedir! Şaşırtmalı bilmeceler, bulmacalar Who is? zeka oyununda (İnternetsiz oynanabilir.)
Who is? Brain Teaser & Riddles, Brain Test ve Brain Test 2 zeka oyunununun geliştiricilerinden yepyeni bir bulmaca ve bilmece oyunudur. Zeka oyunları, akıl oyunları, IQ oyunları, IQ testlerini seviyorsanız Who is?’e bayılacaksınız. Yukarıdaki indir butonuna dokunarak Who is? zeka oyununu Google Play üzerinden Android telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Who is? Zeka Oyunu İndir
Who is? Yepyeni Şaşırtıcı Zeka Oyunları, beyninizi ve zihninizi zorlayacak tamamen ücretsiz bir bilmece oyunudur. Her bölümde zorlu seçimler yapacağınız, dikkat gerektiren sorular var. İpuçlarını, nesneleri ve sırları bularak karmaşık bilmeceleri çözmeniz gerekiyor. Zor bilmeceler ve mantıksal bulmacalarla dolu bölümleri geçtikçe zeka oyunları daha da zorlaşıyor.
Bu bulmaca oyunu sizi test edecek ve zihninizi çılgın bulmacalar ve bilmecelerle karıştıracak. Yaratıcı düşünerek çözümler bulabilirsiniz. İlerlemek hiç kolay değil, birçok bulmacayı cevaplamakta zorlanacaksınız. Bilmecelerin cevabına çok şaşıracaksınız. Çeşitli bulmacaları ve bilmeceleri çözerken IQ’nuzu artıracak ve zihninizi geliştireceksiniz.
Bu ücretsiz mantık oyununda seviyeleri tamamlamak için hiçbir refleks testine veya telefon hareketine ihtiyacınız yok.
- Gizem çözme ve ipucu bulma seviyeleri: Kim yalan söylüyor? Anne kim? Katil kim?
- İndirmesi ücretsiz, oynaması ücretsiz ve keyfini çıkarması ücretsiz. Hiçbir gizli ücret yok!
- Zor ve Çılgın bilmecelerle dolu düzinelerce seviye
- Seçime dayalı karmaşık senaryolar ve oyunlar!
- Profesyonel grafikler ve animasyonlar
- Sürükleyici ve eğlenceli ses efektleri
- Beyin becerilerini ve IQ'yu geliştirmek için harika bir oyun
- Komik hikayeler ve karakterler
- Zeka gerektiren mizah dolu eğlenceli seviyeler
- Algınızı test etmek için gizli nesneleri bulmanız gereken seviyeler
- Kopyala-yapıştır hiçbir seviye yok. Her seviye farklı!
- Oyun sırasında size yardımcı olacak ipuçları
- Bağımlılık yapan ve rahatlatıcı bir oyun
- İnternetsiz oynayın
- Yetişkinlerin beyin güçlerini artırmaları için zeka oyunları
- Zihin gelişimi için harika bir egzersiz
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