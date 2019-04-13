Yandex.Toloka uygulamasında bulunan basit görevleri tamamlayarak para kazanabilirsiniz.
Yandex.Toloka uygulaması ile Android cihazlarınızdan basit görevleri tamamlayarak para kazanabilirsiniz.
Birçok alanda yenilikçi fikirleri kullanıcılarına sunan Yandex, internet üzerinden para kazanmayı mümkün hale getiren Yandex.Toloka hizmetini de sizlere sunuyor. Herhangi bir uzmanlık veya tecrübeye ihtiyaç duymadan, dilediğiniz yerde ve zamanda gerçekleştirebileceğiniz görevler sunan Yandex.Toloka uygulamasında, ödülünüzü anında kazanabiliyorsunuz.
Birden fazla görevi aynı anda yapabilme imkanı da sunan Yandex.Toloka uygulamasında, çevrimdışı modu da bulunuyor ve bu sayede görevleri kaydederek internete bağlandığınızda gönderebiliyorsunuz. Ödemelerinizi Papara, Yandex.Money, PayPal ve Skrill gibi alternatif ödeme sistemleri aracılığıyla alabileceğiniz Yandex.Toloka uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayrıca, uygulamanın 18 yaşından büyüklere hitap ettiğini de belirtelim.
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