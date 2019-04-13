Yandex.Toloka uygulaması ile Android cihazlarınızdan basit görevleri tamamlayarak para kazanabilirsiniz.

Birçok alanda yenilikçi fikirleri kullanıcılarına sunan Yandex, internet üzerinden para kazanma yı mümkün hale getiren Yandex.Toloka hizmetini de sizlere sunuyor. Herhangi bir uzmanlık veya tecrübeye ihtiyaç duymadan, dilediğiniz yerde ve zamanda gerçekleştirebileceğiniz görevler sunan Yandex.Toloka uygulamasında, ödülünüzü anında kazanabiliyorsunuz.