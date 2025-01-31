Eleman.net İş İlanları, Android için geliştirilen iş ilanı arama uygulamasıdır.

Volkan Yılmaz - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eleman.net iş ilanları uygulaması, eleman.net’in sunduğu bir iş ilanı arama platformudur. Uygulama sayesinde aradığınız işe, her yerden hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Modern ve şık arayüze sahip uygulama, kolay kullanımıyla her kesime uygun olarak geliştirilmiş. Üye girişi yapmadan da iş ilanlarını inceleyip, bilgi alabiliyorsunuz.

Giriş yaptıktan sonra, yayında olan ilanları inceleyip, başvuru yapabiliyorsunuz. Aday Sayfam bölümünden, profilinizi düzenleyebiliyor, yeni bir özgeçmiş gönderebiliyorsunuz. Ayrıca, daha önce yapmış olduğunuz başvuruları da Başvurularım bölümünden takip edebilirsiniz.

Eleman.net İş İlanları İndir

Arama bölümünde, istediğiniz işi, çalışmak istediğiniz şehri, çalışma şeklini ve daha birçok kriteri filtreleyip, bulunan sonuçlardaki uygun ilanları inceleyebiliyorsunuz. Yayınlanan iş ilanlarına tıklayarak, firmanın aradığı elemanda bulunmasını istediği nitelikleri ve iş tanımını öğrenebilirsiniz.

Uygulamada sadece ilanları inceleyip, başvuru yapmakla kalmıyor, sistemde kayıtlı 200.000'den üye firmaya ait bilgilere, telefon numaralarına, adreslere ve ilgili şirketin tüm ilanlarına da ulaşabiliyorsunuz.

Ayrıca, yapmış olduğunuz iş başvurusunun durumunu da öğrenebilirsiniz. Bu hızlı ve pratik uygulama, Android işletim sistemli cihaz kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor. Siz de iş arayan biriyseniz Eleman.net İş İlanları indirin ve firmaların ilanlarına göz atın!