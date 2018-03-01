Yolcular için Gümrük Rehberi uygulaması ile gümrükten geçirebileceğiniz ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Yolcular için Gümrük Rehberi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan gümrükte izin verilen ürünlere ve miktarlara ulaşabiliyorsunuz.
Yurt dışından gelirken veya yurt dışına giderken, yanımızda getirmek istediğimiz çeşitli ürünler olabiliyor. Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından koyulan kurallar kapsamında belirli ürünlere izin verildiği gibi bu ürünlerin miktarı için de bir sınırlama koyuluyor. Bu sınırlamalara takılmadan, yanınıza aldığınız ürünleri çöpe atmadan ülkeye giriş ve ülkeden çıkış yapmak istiyorsanız Yolcular için Gümrük Rehberi uygulamasından faydalanabiliyorsunuz.
Ülkeye Giriş ve Ülkeden Çıkış seçeneklerinden size uygun olanı seçtikten sonra ürünler hakkındaki sınırlamaları görmek için kategorileri kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında, daha hızlı sonuç elde etmek için arama bölümünü de kullanabileceğiniz Yolcular için Gümrük Rehberi uygulamasında sınırlamalar ve şartları inceleyebilirsiniz. Beraberinizde getirdiğiniz eşyalar limit dahilinde ise yeşil hattan, değilse kırmızı hattan geçmeniz gerektiğine dair bilgi alabilirsiniz.
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