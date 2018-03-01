Yolcular için Gümrük Rehberi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan gümrükte izin verilen ürünlere ve miktarlara ulaşabiliyorsunuz.

Yurt dışından gelirken veya yurt dışına giderken, yanımızda getirmek istediğimiz çeşitli ürünler olabiliyor. Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından koyulan kurallar kapsamında belirli ürünlere izin verildiği gibi bu ürünlerin miktarı için de bir sınırlama koyuluyor. Bu sınırlamalara takılmadan, yanınıza aldığınız ürünleri çöpe atmadan ülkeye giriş ve ülkeden çıkış yapmak istiyorsanız Yolcular için Gümrük Rehberi uygulamasından faydalanabiliyorsunuz.