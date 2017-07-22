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Asus ZenFone 4 Çift Kamera İle Geliyor

zenfone 4

Tayvan'lı şirket Asus, yeni telefonu ZenFone 4 hakkında bilgiler paylaşmaya başladı. ZenFone 4'ün çift kamera ile geleceği şirket tarafından onaylandı.

17 Ağustos'ta çıkış yapacak olan telefona dair bilgiler gelmeye başladı. Telefonun tasarımı ile ilgili henüz net bir paylaşım yapmayan Asus şirketi, şimdiden telefonun çift arka kameraya sahip olacağını belirtti. ZenFone 4 serisinin ilk telefonu ZenFone 4 Max, geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Tayvan'lı şirket, Max modelinin yanında Zenfone 4, Zenfone 4 selfie ve Zenfone 4 Pro'yu da tanıtacağını açıklamıştı.

zenfone 4

Asus ZenFone 4 modeline dair henüz net bilgi yok. Sadece telefonda 5.5 inç Full HD çözünürlüğe sahip bir ekran yer alacağı ve 4GB RAM barındıracağı iddia ediliyor. Yani telefon, orta segment telefon kullanıcılarına hitap edecek gibi gözüküyor.

Ayrıca ZenFone 4 serisine Asus tarafından toplam beş telefon gelecek. O telefonların modelleri:

  • ZenFone 4 - ZE554KL
  • ZenFone 4 Pro - Z01GD
  • ZenFone 4 Max - ZC554KL
  • ZenFone 4 Selfie - Z01M
  • ZenFone 4V V - 520KL / A006
Yazar: - 22.07.2017

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