Bir Sonraki iPhone Modelinin Kilidi Yüzünüzü Tanıyarak Açılacak

Söz konusu yeni bir model cep telefonu olunca, istisnasız her marka için dedikodular yayılmaya başlıyor. Hele ki, söz konusu cihaz bir iPhone ise. Şimdi de Apple'ın, bir sonraki iPhone modeli için yüz tanıma güvenlik özelliğini gerçek hale getirebilecek bir 3B sensörünü test ettiği haberleri internette dolaşıyor.

Dokunmatik parmak izi sensör teknolojisinin yerini yeni güvenlik önlemlerine bırakmaya başlaması çok yeni bir haber değil. Ama söz konusu üretici Apple olunca dedikodular alıp başını gidiyor.

Bloomberg'in teknoloji haberleri sayfalarında dün yayınlanan bir habere göre Apple, bir 3D sensör tarafından desteklenen ve bir sonraki iPhone modelleri için geliştirilmiş bir güvenlik sistemi test ediyormuş. Bu sensör altyapısı, kullanıcılara cihaza giriş yapmalarını, alışveriş esnasında ödemeleri doğrulamalarını ve yüzlerini tarayarak uygulamaları güvenle başlatmalarını sağlayacak.

Haberde, " Bu özellik bir kullanıcının yüzünü tarayıp, birkaç yüz milisaniye içinde iPhone un kilidini açabilir" ibaresinin kullanılmış olması dikkat çekici. Yine kaynağa göre, iPhone'daki mevcut Touch ID parmak izi tarayıcının yerini, yeni nesil telefonlarda bu sistemin alacağının da altı çiziliyor. Ancak, bu sistemin hangi model iPhone için konuşulduğu netlik kazanmış değil.

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