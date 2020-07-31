Bırakılması Gereken Akıllı Telefon Alışkanlıkları

Bugün akıllı telefonların insanların üzerindeki olumsuz etkileri azımsanmayacak kadar fazladır. Bu konu ile ilgili ne kadar dikkatli olduğunuzu düşünürseniz düşünün, akıllı telefonların bazı olumsuzluklarından farkında olmamak her zaman muhtemel olacaktır. Sizleri akıllı telefonların olumsuzlukları hakkında daha da çok bilgilendirmek için günümüzün en çok görülen akıllı telefon alışkanları ile ilgili bir liste oluşturacağız.

Günümüzün akıllı telefon kullanıcılarının bu listede yer alan alışkanlıkların büyük bir kısmına sahip olduğunu ve sizlerin de bu grubun içerisinde yer alabileceğini unutmamalı, listemizin içerisindeki alışkanlıklardan herhangi birine sahip olup olmadığınızı öğrenmelisiniz. Bu alışkanlıklardan herhangi birine sahipseniz bunu nasıl yeneceğinize dair verdiğimiz ipuçlarını da inceleyebilirsiniz.

En Kötü Akıllı Telefon Alışkanlıkları

Akıllı telefon bağımlılığı bugün tahmin edebileceğiniz üzere en kritik bağımlılık türlerindendir. Herhangi biri sizden her zaman kullandığınız ve o olmadan bir dakika bile geçiremeyeceğiniz bir elektronik cihaz söylemenize istediğinde seçiminizi çok fazla işlem için akıllı telefonunuza güvenen bir insansanız büyük bir olasılıkla akıllı telefonunuzdan yana yapacaksınızdır.

Akıllı telefonlarla ilgili alışkanlıklarınızı yenmek istiyorsanız en çok görülen alışkanlıkları incelemeli, bu alışkanlıkların sizde de olup olmadığını öğrenmeli ve söz konusu alışkanlıklardan nasıl kurtulacağınıza dair verdiğimiz ipuçlarını incelemelisiniz. İşte en kötü akıllı telefon alışkanlıkları!

1. Telefona Sürekli Bakmak

Telefonu aşırı kullanmanın sonucunda meydana gelen bu alışkanlığın sürekliliğini koruması oldukça tehlikelidir. Bu alışkanlığın önü arkası kesilmez ise depresyon, anksiyete gibi birden fazla psikolojik soruna neden olabilir. Bu alışkanlığın sizde de olup olmadığını öğrenmek için telefonu evde veya başka bir yerde unuttuğunuz zamanları hatırlayın, bu gibi durumlarda olumsuz düşüncelere kapılıyorsanız muhtemelen siz de bu alışkanlığa sahipsinizdir.

Bu alışkanlıktan kurtulmanın sadece bir yolu bulunmaktadır ama telefona sürekli bakmaktan kendinizi alıkoyamıyorsanız bu sürecin büyük bir kolaylıkla geçebileceğine dair bir söz sarf etmek doğru değildir. Telefonunuzu bir süreliğine kendinizden uzak tutun. Onu kilitli bir odada tutabilir ve odanın anahtarını sizinle birlikte kalan birisine verebilirsiniz.

2. Etkinliğin Tadını Çıkarmak Yerine Fotoğraf veya Video Çekmek

Bu alışkanlıkla ilgili ayrıntılara girmeden önce şunu belirtmemiz gerekiyor: Konser gibi etkinlikleri ölümsüzleştirmek için fotoğraf veya video çekmek ile bu kendisinde bir alışkanlık olduğu için fotoğraf veya video çekmek aynı değildir. İnsanlar bugün nerede olduğunu yayımlamak için etkinliklerin fotoğrafını ve videosunu yayımlamak istemektedir ve sizin de tahmin edebileceğiniz üzere bu amacından ötürü etkinlikten hiçbir zevk alamamaktadır.

Bu alışkanlığa sahip olup olmadığınızı öğrenmek için bu zamana kadar katıldığınız etkinlikleri hatırlayın. Bu etkinliklerin içerisinde fotoğraf veya video çekmediğiniz etkinliklerin sayısı fotoğraf veya video çektiğiniz etkinliklerin sayısından katbekat fazla ise sizin de büyük bir olasılıkla böyle bir alışkanlığınız vardır.

Bu alışkanlıktan kurtulmak için önceliğinizin anın tadını çıkarmak olduğundan emin olun. Telefonunuzu indirin, etkinliğin size verdiği değerlere odaklanın. En sevdiğiniz şarkıcının konserinde misiniz? Düşüncelerinizi bir kenara bırakın ve eğlenin!

3. Sosyal Medyada Sürekli Paylaşım Yapmak

Uzun bir süreden beri görüşmediğiniz bir arkadaşınızla buluştuğunuz zaman bu anı ölümsüzleştirmek için ikinizin olduğu fotoğraf veya videoları sosyal medyada yayımlamakta herhangi bir sakınca yoktur ama yemek, temizlik, evcil hayvanı gezdirme, bulaşık yıkama gibi günlük aktivelerinizle ilgili sürekli olarak paylaşımda bulunmaya başladığınız zaman bunun artık normallikten çıktığını söylemek mümkündür.

Sizler de bir önceki paragrafta verdiğimiz örnekteki gibi kötü bir vaziyette olduğunuzu düşünüyorsanız bu alışkanlığın nasıl yenilebileceğine dair vereceğimiz ipuçlarını inceleyebilirsiniz. Sosyal medyada sürekli paylaşım yapmaktan kurtulmak istiyorsanız akıllı telefonunuzda yer alan sosyal medya uygulamalarını kaldırmakla başlamalı, uygulamaları kaldırmak sizin için yeterli olmuyorsa kullandığınız sosyal medya platformlarının internet sitesine girmeyi engellemelisiniz.