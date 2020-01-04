Akıllı Telefonlardan İnternet Sitesi Nasıl Açılır?

İnternete bağlı olan insanların büyük bir kısmı kişisel bilgisayarı olmayan, işlerini tamamlamak için bir bilgisayar kullanmak yerine akıllı telefon kullanmayı tercih eden kişilerden oluşuyor. İhtiyaç duyulan araçlara bazı kütüphaneler ve internet kafelerin ücretli ya da ücretsiz olarak bilgisayar erişimi sunmasına rağmen istediğimiz zamanda cebimizden ulaşmak daha kolaydır. Akıllı telefon kullanarak bir internet sitesi oluşturmak istiyorsanız burada listelediğimiz hizmetler, sitenizi tamamen telefonunuzdan kurmanıza ve düzenlemenize imkân veren son derece işlevsel mobil uygulamalara sahiptir.

Bu hizmetlerin en iyi yanı ise sadece mobil ile sınırlı olmamasıdır. Akıllı telefonunuzu kullanarak açtığınız bir internet sitesini dilediğiniz yerden yönetebilmeniz mümkündür. Akıllı telefonunuzda ya da bilgisayarınızda kaydettiğiniz değişiklikler, diğer platformlarda da geçerli olmaya devam edecektir.

Akıllı Telefonlardan İnternet Sitesi Açmak İçin Kullanılabilecek Hizmetler

Akıllı telefonlarda internet sitesi açmanız için çok sayıda hizmet vardır ama biz bu listede hem popülerlik hem de pratiklik bakımından en iyilerini bir araya getirdik. Bu hizmetlerden birini kullanarak kafanızdaki fikre göre bir internet sitesi oluşturabilirsiniz.

WordPress

WordPress, güvenlik ve diğer nedenlerden ötürü düzenli olarak güncellemelere ihtiyaç duyan internet siteleri için mükemmel bir seçimdir ve akıllı telefonlarda internet sitesi kurabilmeniz için de bir hizmeti vardır. Varsayılan tema basit ve sadedir ama özelleştirebilir ya da başka bir WordPress teması ile değiştirilebilir. Sayfaları yönetmek oldukça kolaydır. WordPress kullanarak temel bir internet sitesi oluşturmak on dakikadan fazla bir sürenizi almayacaktır.

GoDaddy

GoDaddy’nin internet sitesi oluşturma aracı doğrudan internet üzerinden çalışır. Oluşturduğunuz internet sitesini özelleştirirken mobil ve masaüstü sürümler için ön izlemeleri olan temalardan birini seçebilir ve bu seçtiğiniz temaları istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Sitenin stilini değiştirmek için her öğenin üzerinde düzenlemeler gerçekleştirebilir, yeni sayfalar ve yeni blog yazıları yayımlayabilirsiniz.

Weebly

Weebly hizmetini akıllı telefonlarda kullanmak da mümkündür. Weebly hizmetinin App Store ya da Google Play Store üzerinden indirebileceğiniz bir uygulaması vardır. Bu sayede çevrimdışı olduğunuzda da uygulamayı kullanarak internet sitenizde düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz ama bunlar doğrudan kaydedilmez. Bu yaptığınız değişiklikleri ancak çevrimiçi duruma geçtiğinizde yayımlayabilirsiniz.

Weebly daha çok e-ticaret odaklıdır ve temel internet siteleri için ücretsizdir. İnternet sitenizde ürün satmak isterseniz aylık olarak bir miktar ödeme yapmanız gerekir.

Akıllı Telefonda İnternet Sitesi Oluşturmanın Zorlukları Nedir?

Akıllı telefon kullanarak internet sitesi oluşturmak görünürde çok fazla zordur. Bunun başında gelen en büyük sorun, çok fazla zaman harcamanızın gerekmesidir. İlk defa akıllı telefonunuz üzerinden bir internet sitesi açmışsanız ve düzenlemek için çabalıyorsanız biraz zorlanarak saatlerinizi internet sitenizi düzenlemek için harcayabilirsiniz.