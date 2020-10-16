Apple'ın Yeni Touch ID Sensörü Nasıl Çalışıyor?

Apple geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte bazı yeni ürünleri ile karşımıza çıkmıştı. Nitekim bu ürünlerden birisi de baştan aşağı yenilenen iPad Air 4 oldu. Bu modeldeki yeniliklerden birisi de güç tuşunda konumlanmış olan yeni nesil Touch ID olarak öne çıkıyor. Peki bu yeni biyometrik sensör nasıl çalışıyor?

iPad Air 4 ve iPad Pro 2020 modelleri temelde oldukça benzer modeller gibi gözüküyorlar. Her iki modelde de yenilenmiş tasarım, güçlü teknik özellikler, yeni aksesuarlara destek ve USB-C konnektörü yer alıyor. Öte taraftan iPad Pr 2020'nin biyometrik doğrulaması Face ID ile sağlanırken iPad Pro 4'ün biyometrik doğrulaması Touch ID ile sağlanıyor.

Apple'ın ilk kez bu modelde kullandığı yeni nesil parmak izi sensörü, güç tuşunun altında (Apple, buna 'üst düğme' diyor) konumlanmış durumda. Peki daha öncesinde başka markalarda da denk geldiğimiz bu yeni nesil teknoloji, iPad Air 4'te nasıl çalışıyor?

Yeni Nesil Touch ID Nasıl Çalışıyor?

Açıkça konuşmak gerekirse maske ile gezdiğimiz şu günlerde Face ID pek de verimli bir performans sunamıyor. Tam da bu noktada iPhone 12 serisinde de Touch ID'nin gömülü olduğu bir güç tuşu (Tabii ki Face ID'e ek olarak) görmek isterdik. Ancak ne yazık ki bu isteklerimiz gelecek yıl tanıtılacak modellere kaymak zorunda kaldı.

Öncelikle ufak bir bilgilendirme yapmamız gerekirse bu teknolojiyi kullanan ilk şirket Apple değil. Daha öncesinde Microsoft, Samsung ve Sony gibi bazı şirketlerin de buna benzer konumlandırmalar uyguladığını gördük. iPad Air 4 henüz satışa sunulmamış olsa da yeni teknolojinin nasıl çalıştığını, hemen aşağıda yer alan görselden görebilirsiniz.

Yani aslında güç düğmesi olarak görünen bu yapının içerisinde tam donanımlı bir fiziksel sensör kurulumu yer alıyor. Bu noktada sensörün kullanımı ile ilgili hiçbir değişikliğin olmadığını hatırlatalım. Yani ana ekran tuşundaki sensörü nasıl kullanıyorsanız, yeni nesil sensörü de o şekilde kullanmaya devam edeceksiniz.

Yine de bu yeni kurulum daha geniş bir ekrana olanak sunduğundan çok daha yenilikçi bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Açıkçası iPad 8'de de buna benzer bir yerleşim görmek isterdik ancak bu modelde eski nesillerdekine benzer bir konumlandırma ile karşılaştık.