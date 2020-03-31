Bilim İnsanları Açıkladı: Neden Yüzümüze Dokunmayı Durduramıyoruz?

Covid-19 salgını ile mücadele sırasında en önemli detaylardan birisi virüs ile olan teması olabildiğince aza indirgemek. Virüsün havada asılı kalamadığı göz önüne alındığında olası vakalardan uzak durmalı ve toplu alanlarda bir yerlere dokunduktan sonra elinizi enfekteye yol açabilecek yerlerden sakınmalısınız. Bunların başında ise göz, ağız ve burun geliyor. Peki ama tüm bunları bile bile yüzümüze dokunmaya neden bir son veremiyoruz? Bilim insanları bu soruya yanıt aradı.

Yüzümüze Dokunmayı Neden Kesemiyoruz?

İnsanların diğer pek çok türden farklı olarak pek de alışılmadık bir özelliği var. Evet, sık sık yüze dokunmak. Bu alışkanlık özellikle bu tip salgınlarda insanları çok daha duyarlı bir hale getiriyor.

Nitekim söz konusu şey yüze dokunmak olduğunda bunu genellikle bilmeden ve fark etmeden yaparız. Çalışmalara göre genellikle çene, burun, ağız ve göz çevresine dokunmaya yatkın olduğumuzu ortaya koyuyor.

2015 yılında yapılan bir araştırmada tıp öğrencilerinin ders sırasında yüzlerine ne sıklıkla dokunduğu gözlemlendi. Sonuçta 23 defa / saat ortalama değer ile karşılaşıldı. Tıp öğrencilerinin diğer kişilere nazaran risklerin daha farkında olduğu göz önüne alındığında bu değer oldukça yüksek.

Peki yüzümüze neden bu kadar çok dokunuyoruz ve buna karşı ne yapabiliriz?

Yüzümüze Dokunmak Konusunda Ne Yapabiliriz?

Leipzig Üniversitesi bünyesinde çalışan Psikolog Martin Grunwald, bu davranışların türümüzün temel özelliği olduğunu belirtiyor.

"Kendine dokunma genellikle iletişim amaçlı olarak yapılır ve çoğu zaman tasarlanmamış, fark edilmeyen bir şekilde yapılır. Tüm bilişsel ve duygusal süreçlerde anahtar bir rol oynar ve tüm insanlarda görülür."

Buna karşın burnumuz, ağzımız ve gözlerimiz virüslerin vücudumuza girebilmesi için önemli bir kapıdır ve bunun önüne geçilmesi gerekir.

"İnsanlara bilinçsiz olarak yaptıkları bir şeyi yapmamalarını söylemek klasik bir sorundur. Örneğin ellerini daha sık yıkamalarını söylemek, yüzlerine daha az dokunmalarını söylemekten daha etkili olacaktır. Birisine bilinçsiz olarak yaptığı bir şeyi yapmamasını söylerseniz başarılı olamazsınız."

Eğer bu durumun kesinlikle önüne geçmek istiyorsanız uzmanlar gözlük, maske gibi aksesuarlardan ve araçlardan faydalanmanızı tavsiye ediyor. Buna karşın Dünya Sağlık Örgütü sık sık su ve sabun ile elinizi yıkamanızı, diğer kişilerden uzak durmanızı (sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma) ve el sıkışmak gibi fiziksel eylemlere bir son vermenizi tavsiye eder.