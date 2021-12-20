İnternetteki faaliyetlerinizi birbirinden farklı VPN hizmetlerinden birini seçerek şifrelemek isteyebilirsiniz ama öte yandan da VPN hizmetlerini deneyimlemeden ödeme yapmak istemeyebilirsiniz. Bu noktada, ücretsiz deneme sürümü olan VPN hizmetleri sizin için iyi bir seçenek olabilir.

Deneme sürümü olan VPN hizmetleri satın almadan önce size hizmeti deneyimleme imkânı verir. Deneme sürümlü hizmetler, deneyim sahibi olmak için oldukça kullanışlıdır.

Ücretsiz Deneme Sürümlü VPN Hizmetleri Arasından En İyileri

VPN hizmetleri genellikle ücretsiz deneme sunma eğiliminde olmaz. Bununla birlikte, çevrim içi ortamda deneme sürümü olan VPN hizmetleri bulmak oldukça zordur. Siz de deneme sürümlü VPN bulma çabalarınızı yetersiz buluyorsanız listemizdeki VPN hizmetlerini kontrol edebilirsiniz. İşte deneme sürümü olan VPN hizmetleri!

1. NordVPN

Dört çocukluk arkadaşı ile birlikte kurulan NordVPN, kullanıcılarına 30 günlük bir deneme sürümü sunuyor. NordVPN’in bu ücretsiz deneme sürümü ile VPN hizmetinin tüm özelliklerinden ücretsiz olarak faydalanmanız mümkündür. Hizmetten memnun kalmazsanız 30 gün içinde para iadesi talep edebilirsiniz fakat hizmetten memnun kalırsanız paranız geri iade edilmez.

Dünya çapında yaklaşık olarak 6.000 sunucusu olan NordVPN adlı VPN hizmetinin kayıt tutma politikası bulunmuyor. Ayrıca “Double VPN” olarak isimlendirdiği özelliğe sahiptir. VPN hizmetinin bu özelliği, verilerinizi iki kez şifreleyen gelişmiş bir güvenlik sistemidir. Bu özellik istenildiğinde etkinleştirilebilir.

ProtonVPN de tıpkı rakibi NordVPN gibi deneme sürümü sunan bir VPN hizmetidir. ProtonVPN’de de 30 gün içinde para iade seçeneği bulunuyor. Bu, ProtonVPN’in hizmetini deneyimlemek istiyorsanız harika bir fırsattır.

ProtonVPN Basic, Plus ve Visionary olmak üzere üç seçenek sunar. ProtonVPN’in bu seçeneklere ek olarak sınırlı özellikler ile sunduğu bir ücretsiz paketi bulunmaktadır. ProtonVPN’in diğer paketlerini deneyimlemek yerine ücretsiz paketini de kullanabilirsiniz.

Kontrol etmeniz gereken bir diğer VPN hizmeti de Surfshark’tır. Surfshark da 30 gün içinde para iadesi sunmaktadır.

Surfshark, sınırsız bağlantısı ile aklınıza gelebilecek hemen hemen her cihaz ile uyumludur. Surfshark internet faaliyetlerini gizlemek için oldukça iyi bir VPN hizmeti olsa da video izlemek için pek ideal değildir.