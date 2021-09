Uncharted Oyunları PC'ye Bu Yıl İçerisinde Gelecek!

Uncharted oyunları PC platformunun yolunu tuttu. Yakın bir zaman önce yaşanan sızıntı ile beklenen duyurunun önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirileceği ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz aylarda GQ tarafından yapılmış olan bir röportajda konuşan Sony Interactive Entertainment başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan, daha fazla birinci parti PlayStation oyununun PC oyuncularının da beğenisine sunulacağının müjdesini vermişti. Bildiğiniz gibi bu röportajdan önce Horizon: Zero Dawn - Complete Edition Epic Games Store ve Steam mağazalarına da gelmişken, röportaj sonrasında da bunu Days Gone takip etmişti.

Zaten zaman içerisinde PlayStation 4 için satışa sunulan oyunların PC platformuna da geleceğine dair sayısız iddianın ortaya atılması ve söylentinin duyulmasının yanı sıra, Steam mağazasında PlayStation Studios sayfası açılmış ve Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ile ilgili önemli bir sızıntı ile karşılaşmıştık. Son olarak da planlanmış olan oyunların PC platformuna uyarlanmasında yardımcı olması için Nixxes Studios’u bünyesine katan Japon teknoloji devi, henüz başka hangi PlayStation 4 oyunlarının PC kullanıcılarının beğenisine sunulacağına dair resmi bir açıklama yapmış değil. Ne var ki yeni gelişmelerin de ardı arkası kesilmiyor.

Uncharted Oyunları PC’ye Geliyor

Yakın bir zaman önce ResetEra forumları üzerinde yeni bir sızıntı meydana geldi. NeoRaider isimli kullanıcı tarafından bir sosyal medya görseli paylaşımı yapıldı. Bu paylaşıma bakılırsa, PlayStation Vita için çıkan hariç bütün Uncharted oyunları Uncharted: The Naughty Dog PC Collection adı altında Epic Games Store ve Steam üzerinden yayınlanmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Bu görselin sağ alt köşesinde de Naughty Dog stüdyosunun yanı sıra Nixxes Studios logosu da yer alıyor.

Paylaşımda dikkat çeken bir diğer detay ise, beklenen duyurunun 6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibarıyla yapılacak olması. Koleksiyon paketinin çıkış tarihi ise 7 Aralık 2021 olarak görülebiliyor.

Geride bıraktığımız zaman zarfında Uncharted oyunlarının PC platformuna geleceği birçok farklı kaynak üzerinden iddia edilmişti. Her ne kadar başlarda pek de inanılası olmamış olsa da, Days Gone ve Horizon: Zero Dawn - Complete Edition sonrasında artık heyecanlanmaya başlayabiliriz.