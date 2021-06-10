Control Epic Games Mağazasında Ücretsiz Oldu!

Meraklı bekleyişin ardından GİZEMLİ OYUN perdesi kalktı ve bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunları belli oldu. Remedy oyunu Epic Games mağazasında ücretsiz oldu! Detaylar haberimizde.

Remedy Oyununu Epic Games Mağazasından Ücretsiz İndirebilirsiniz!

Epic Games bu hafta kullanıcılarına iki oyun birden veriyor. İçlerinden bir tanesi, 505 Games yayıncılığında 2019 yılında satışa sunulan Control iken diğeri ise Genshin Impact. Gelin isterseniz her iki oyunun da detaylarına kısaca bir göz atalım.

Control

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen oyun, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 2019 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. İlk yılında PC tarafında Epic Games mağazasına özel olan Control, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Steam kullanıcılarıyla da buluşmuştu.

Konusuna göre, yıllar önce kaybolan kardeşi hakkında bazı cevaplar almak için Federal Bureau of Control’e gelen Jesse Faden karakterinin başından geçenler anlatılıyor. Umduğunun aksine Hiss isimli uhrevi bir gücün istilası altında olan bir bina ile karşı karşıya kalan Jesse, Service Weapon’ı alması ile bir anda yönetici konumuna geçiyor ve bir yandan kardeşine ne olduğunu öğrenmeye çalışırken bir yandan da Hiss ile mücadele etmek durumunda kalıyor.

Genshin Impact

MiHoYo tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Genshin Impact, öncelikli olarak Andorid ve iOS tabanlı cihazlar, PC ve PlayStation 4 için geçtiğimiz yıl içerisinde yayınlanmıştı. Nisan ayı içerisinde PlayStation 5 kullanıcılarıyla da buluşan Aksiyon-Rol Yapma Oyunu, Switch platformuna da uyarlanıyor.

Hikayesi Teyvat isimli fantastik bir dünyada geçen oyunun konusu, Traveler (Gezgin) olarak anılan bir ikiz kardeşin başından geçenleri anlatıyor. Diğer kardeşi ile birçok dünyayı gezen Traveler, Teyvat’ta adı bilinmeyen bir tanrı tarafından ondan ayırılıyor. Yoldaki Paimon ile gezegen boyunca ikiz kardeşini aramaya başlayan Traveler, diğer ulusların, tanrıların ve genel olarak Teyvat’ın yavaş yavaş bir parçası olmaya başlıyor.

Eğer bu iki oyuna kütüphanenizde yer vermek isterseniz, 17 Haziran 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar buradan ekleyebilirsiniz. Önümüzdeki haftanın oyunları ise GİZEMLİ OYUN olarak listelenmemiş ve Hell is Other Demons ve Overcooked! 2 olacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.