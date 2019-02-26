En İyi WhatsApp Web İpuçları ve Hileleri

Bilgisayar için WhatsApp Web uygulamasını kullananlara özel faydalı ipuçları ve hileleri bu blog yazıda paylaşıyoruz. Her WhatsApp Web kullanıcısının bilmesi gereken püf noktalar yazıda.

WhatsApp, sadece akıllı telefonlara indirilip yüklenebilen bir uygulama olsa da bilgisayarda da kullanmak mümkün. WhatsApp’ı bilgisayara indirmek, WhatsApp’ı bilgisayarda da kullanmak isteyen kullanıcılar için geliştirilen WhatsApp Web servisi, hem Windows hem de macOS sistemli bilgisayarlara ücretsiz olarak indirilip yüklenebiliyor. WhatsApp Web, herhangi bir internet tarayıcı üzerinden kullanılabildiği gibi ayrı uygulama olarak da indirilebiliyor.

WhatsApp Web Nasıl Kullanılır - WhatsApp Bilgisayara Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Uygulamada/Web tarayıcıda çıkan QR kod, telefona okutulduğu anda telefondaki mesajlar (videolarla birlikte) WhatsApp masaüstü / web uygulamasına anında aktarılıyor. WhatsApp’ı bilgisayara indirmek de yüklemek de çok basit. Bu blog yazıda WhatsApp Web kullanıcıları için faydalı ipuçları, püf noktaları, hileleri paylaşıyoruz.

WhatsApp Web İpuçları ve Hileleri

Sohbetlerinizi Kesintisiz Sürdürün:

WhatsApp’ın web sürümü verileri telefondan çekiyor. Gelen tüm mesajlar, indirdiğiniz fotoğraf ve videolar telefonunuzdan aktarılıyor. Verilerinizin kaydedilmesi, telefonunuzdaki verilerin bilgisayara hızlıca aktarılması diğer bir deyişle WhatsApp Web’in hızlı çalışması için iki cihazda da aynı kablosuz ağa bağlandığınızdan emin olun. WhatsApp Web’i gelecekte de bu bilgisayarda kullanacaksanız Oturumu Açık Tut seçeneğini işaretleyin.

Tek Seferde Tüm Cihazlardan Çıkış Yapın:

Dilediğiniz sayıda cihazdan WhatsApp Web’e erişebilirsiniz ancak tek bir cihazdan konuşmalarınızı sürdürebilirsiniz. WhatsApp Web’i artık kullanmadığınız cihazın erişimini kapatabilirsiniz. Telefonunuzda WhatsApp’ı açıp WhatsApp Web’i seçin ve erişimi kesmek istediğiniz cihaza dokunun. Tüm cihazlardan oturum kapatma da yapabilirsiniz. WhatsApp Web’e her erişimde telefonunuza bildirim gelecektir.

WhatsApp Web Klavye Kısayollarıyla Zaman Kazanın:

WhatsApp Web uygulamasında yeni sohbet açmak, sohbeti sessize almak, yeni grup kurmak ve daha birçok işi kısayollarla hızlıca halledebilirsiniz.

Ctrl + N : Yeni Sohbet Başlatma

Ctrl + Shift + ] : Sonraki Sohbet

Ctrl + Shift + [ : Önceki Sohbet

Ctrl + E : Sohbeti Arşivle

Ctrl + Shift + M : Sessize Al

Ctrl + Backspace : Sohbeti Sil

Ctrl + Shift + U : Okunmamış Olarak İşaretle

Ctrl + Shift + = : Yakınlaştır

Ctrl + 0 : Yakınlaştırma Sıfırla

Ctrl + – : Uzaklaştır

Ctrl + Shift + N : Yeni Grup Kur

Ctrl + P : Profil Durumunu Aç

Ctrl + Z : Geri Al

Ctrl + Shift + Z : Yeniden Yap

Ctrl + X : Kes

Ctrl + C : Kopyala

Ctrl + V : Yapıştır

Ctrl + A : Tümünü Seç

Ctrl + F : Ara

Alt + F4 : Uygulamadan Çık

Emojilere Klavyeden Erişin:

Sohbetlerin olmazsa olmazı emojilere erişmek için tek yapmanız gereken; klavyeden Shift + Tab tuşlarına ardından Enter’a basmak. Tüm emojiler karşınızda. Emoji simgesine basmaya üşendiğinizde, yerini bulamadığınızda kullanabileceğiniz bir kısayol.

Bildirimleri Kaçırmayın:

WhatsApp Web, yeni mesajlarda bildirimle haber veriyor ancak bildirim çok çabuk gösteriliyor; kaçırılabiliyor. WAToolkit gibi eklentiler, hiçbir bildirimi kaçırmamanızı sağlıyor. Mesajların ön izlemelerini gösterdiklerinden karşı tarafa okundu işareti de gitmiyor.

Fotoğraf ve Videoları Bilgisayara İndirin:

WhatsApp Web sürükle bırak desteğiyle bilgisayarınızdaki dosyaları WhatsApp’a kolayca yükleyebiliyorsunuz. Kişilerinizden gelen fotoğraf ve videoları bilgisayara indirmek de yüklemek kadar basit. Tek yapmanız gereken; Görselin sağ üstündeki oka, ardından indir metnine tıklamak.

Duvar Kağıdını Değiştirin:

Sohbet duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Üstte profil resminizin yanındaki oka tıklayarak Ayarlara girin. Sohbet Duvar Kağıdı'na tıklayın ve sohbet arka planı renklerinden birini seçin. Bu seçim, telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasını etkilemeyecektir.

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