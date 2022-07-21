GeForce NOW'un 120 FPS Desteği Tüm Android Telefonlara Geliyor

NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti GeForce NOW, önceden onaylanmış belirli modellerle sınırlı olmak yerine artık yüksek yenileme hızına sahip tüm Android telefonlarda 120 FPS oyun akışını destekliyor. Özellik geçen ay duyurulmuştu ve bugün tüm kullanıcıların kullanımına sunuldu.

120 FPS oyun desteği, daha önce birçok cihaz için geçerli olan 60 FPS sınırına kıyasla oyunlarınızın daha akıcı olmasını sağlayacak. 120 FPS hizmeti daha önce Samsung, Google, OnePlus, Xiaomi ve Asus'tan sınırlı sayıda Android telefonda mevcuttu ancak şimdi uyumlu şekilde belirtilen ekrana sahip herhangi bir Android telefonda mevcut olacak.

120 FPS Desteğine Şu Anda Ülkemizden Erişilmiyor

120 FPS desteğini deneyimlemek için şu anda ülkemizde bulunmayan ancak yakında gelmesi beklenen, aylık 20 dolara mal olan maksimum yenileme hızına erişim paketi de diyebileceğimiz NVIDIA'nın en üst düzey RTX 3080 abonelik katmanına ihtiyacınız bulunuyor.

Ne yazık ki, yakın zamanda iPhone'a 120 FPS desteğinin ne zaman geleceğine dair bir işaret yok. Apple'ın kısıtlayıcı App Store politikaları bu tarz benzer sorunlar çıkartabiliyor.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.