Google Maps ile Kendinize Özel Haritanızı Nasıl Oluşturursunuz?

Caddeleri, sokakları adeta adım adım arşınlayan, deyim yerindeyse "dünyayı ayağımızın altına seren" Google Maps, adres bulma noktasındaki ihtiyacımızı giderdiğimiz popüler bir Google servisi. Google Maps adres bulmanın ötesinde farklı ihtiyaçlara da cevap verebilen bir yapıya sahip. 'Kendinize özel' haritanızı Google Maps yardımıyla nasıl oluşturacağınıza dair işlem adımlarının detaylarını yazımızın devamında bulabileceksiniz.

Google Maps Özel Haritalar ile Neler Yapılabilir, Ne İşe Yarar?

Aslında bu durum tamamıyla ihtiyacınıza ve hayal gücünüze bağlı. İşletmenizin değişik illerdeki/ilçelerdeki şubelerini özel bir haritada derlemek isteyebileceğiniz gibi memnun kaldığınız restoranların özel bir haritasını çıkararak bir "Lezzet Atlası" da oluşturmak isteyebilirsiniz. Google Maps özel haritalarla neler yapabileceğinizin listesini olabildiğince uzatmak mümkün. Oluşturduğunuz haritaları bir embed kodu veya paylaşım bağlantısıyla herkesin erişimine açabileceğiniz gibi sadece sizin görebileceğiniz şekilde arşivlemeniz de mümkün.

Google Maps Özel Harita Nasıl Yapılır?

Öncelikle web tarayıcımızdan https://www.google.com/maps/d/u/0/ adresini çağıralım. Tüm Google servislerinde olduğu gibi Google Özel Haritaları kullanabilmek için de Gmail hesabımızla giriş yapmış olmamız gerekiyor.

Yeni Harita Oluştur ifadesini tıklayarak haritamızı oluşturmaya başlayabiliriz.

Karşımıza böyle bir ekran gelecek. Artık işaretleme işlemine başlayabiliriz.

Konum simgesine tıklayarak spesifik alanları işaretlemeye başlayabiliriz. Haritayı yakınlaştırıp noktasal seçimler yapabileceğiniz gibi enlem boylam koordinatları girerek çok daha ince işaretlemeler yapabilmektesiniz.

Özel haritamızı oluştururken bize sunulan imkan sadece noktasal işaretleme yapmakla sınırlı değil. Çizgi çiz ifadesi altında çizgi çizme ve araç, yürüyüş, bisiklet rotası da belirleyebilmemiz işimize yarayabilir. Yol tarifi ekleme ve mesafe cetveli ilavesi de özel haritamızda ihtiyaç duyarsak kullanabileceğimiz görsel unsurların bir diğer kısmı.

Önizle ifadesine tıklayarak haritanızın önizlemenisini de yapabilirsiniz.

Haritamız üzerinde yaptığımız tüm değişiklikler otomatik olarak kaydediliyor. Üzerinde çalıştığımız tüm özel harita taslaklarını www.google.com/maps/d/u/0/ adresinden görüntüleyip düzenlememiz mümkün. Özel haritamız hazır olduğunda Paylaş diyerek bağlantısını paylaşabilir veya yerleştirme koduyla (embed) web sitemize ekleyebiliriz.

Yerleştirme kısmındaki kod parçacığını web sitenizde görünmesini istediğiniz sayfaya kopyala-yapıştır yapmanız yeterli olacaktır.