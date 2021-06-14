Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (14 Haziran)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları nelerden oluşuyor? 14 Haziran haftasında mutlaka indirmeniz gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir araya getirdik. Aşağıda yer alan listeden her iki işletim sistemi için kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (14 Haziran)

Ücretsiz uygulamalarda yer alan reklam ve uygulama içi satın alma işlemi ile aşılabilen özellik kısıtlamalarından sıkıldınız mı? Kullanıcı deneyimini en olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelen reklam ve kısıtlamaların olmadığı ücretsiz uygulamaları kullanmak istiyorsanız kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Bu uygulamaların büyük bir kısmında kısıtlamaları aşmak ve uygulamanın daha fazla özelliğinden yararlanmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirmenize gerek yoktur. Bu listedeki uygulamaların büyük bir kısmı reklamsızdır ve bütün özelliklere ücretsiz olarak erişmenize izin verir ancak bunların kısa süreliğine geçerli olduğunu unutmayın.

Son olarak listede çok beğendiğiniz ancak cihazınızda kullanılabilir depolama alanı olmaması nedeniyle indiremediğiniz bir uygulama veya oyun olursa bunları daha sonra kullanmak üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Lecture Notes: Yazı ve sesle not almak için basit ve aynı zamanda şık bir arayüze sahip uygulamaya ihtiyacınız varsa Lecture Notes size bu konuda yardımcı olabilir. Bu uygulama özellikle ders notları almanızı ve bu aldığınız notlara kolayca ulaşmanızı sağlar.

Yazı ve sesle not almak için basit ve aynı zamanda şık bir arayüze sahip uygulamaya ihtiyacınız varsa Lecture Notes size bu konuda yardımcı olabilir. Bu uygulama özellikle ders notları almanızı ve bu aldığınız notlara kolayca ulaşmanızı sağlar. Speedometer GPS Pro: Hızınızı ölçmek ve hızınızla ilgili ayrıntılı bilgi almak için kullanabileceğiniz sade bir uygulama arıyorsanız Speedometer GPS Pro'yu tekrar ücretli olmadan indirmelisiniz.

Hızınızı ölçmek ve hızınızla ilgili ayrıntılı bilgi almak için kullanabileceğiniz sade bir uygulama arıyorsanız Speedometer GPS Pro'yu tekrar ücretli olmadan indirmelisiniz. Home Workouts Gym Pro : Evde ekipmansız egzersiz yapmak için kullanabileceğiniz uygulamalardan biri olan Home Workouts Gym Pro'nun içerisinde yer alan karın, göğüs, kol, bacak ve vücut egzersizlerini yaparak vücudunuzu geliştirebilirsiniz. Bu egzersizlerin tamamının uzmanlar tarafından hazırlandığı belirtiliyor. Bunları yapmak için ekipmana gerek yoktur. Her gün sadece birkaç dakikanızı ayırarak kaslarınızı gözle görülebilecek bir şekilde geliştirebilirsiniz.

: Evde ekipmansız egzersiz yapmak için kullanabileceğiniz uygulamalardan biri olan Home Workouts Gym Pro'nun içerisinde yer alan karın, göğüs, kol, bacak ve vücut egzersizlerini yaparak vücudunuzu geliştirebilirsiniz. Bu egzersizlerin tamamının uzmanlar tarafından hazırlandığı belirtiliyor. Bunları yapmak için ekipmana gerek yoktur. Her gün sadece birkaç dakikanızı ayırarak kaslarınızı gözle görülebilecek bir şekilde geliştirebilirsiniz. SUI File Explorer PRO : Telefonunuzun dosya yöneticisinden memnun değilseniz bir alternatife yönelmeniz iyi bir fikir olabilir. Bu uygulama ile dosyalarınızı hızlıca kopyalayabilir, kesebilir, silebilir, sıkıştırabilir, yeniden adlandırabilirsiniz. Bunların haricinde kalan diğer tüm temel işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Bu dosya yöneticisi ayrıca özel dosyalarınızı şifre ile korumanızı sağlayacak bir özelliğe de sahiptir. Sizin dışınızda kimsenin erişmesini istemediğiniz bir dosya varsa bu uygulamayı kullanarak o dosyayı kilitleyebilirsiniz.

: Telefonunuzun dosya yöneticisinden memnun değilseniz bir alternatife yönelmeniz iyi bir fikir olabilir. Bu uygulama ile dosyalarınızı hızlıca kopyalayabilir, kesebilir, silebilir, sıkıştırabilir, yeniden adlandırabilirsiniz. Bunların haricinde kalan diğer tüm temel işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Bu dosya yöneticisi ayrıca özel dosyalarınızı şifre ile korumanızı sağlayacak bir özelliğe de sahiptir. Sizin dışınızda kimsenin erişmesini istemediğiniz bir dosya varsa bu uygulamayı kullanarak o dosyayı kilitleyebilirsiniz. QR & Barcode Scanner PRO: QR ve barkodları taratabileceğiniz basit bir uygulama istiyorsanız bu uygulamadan yararlanabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Mental Hospital III : Birinci şahıs nişancılık türündeki bu korku oyununda amacınız hayatta kalarak akıl hastanesinden kaçmaktır. Oyunun grafikleri her ne kadar ileri seviyede olmasa da sizi biraz ürkütebilecek bir şekilde geliştirilmiştir.

: Birinci şahıs nişancılık türündeki bu korku oyununda amacınız hayatta kalarak akıl hastanesinden kaçmaktır. Oyunun grafikleri her ne kadar ileri seviyede olmasa da sizi biraz ürkütebilecek bir şekilde geliştirilmiştir. Draw Lines Pro : Basit başlayan ancak gittikçe zorlaşan oyunlar arayanların dikkatini çekecek bu oyun, aynı renkli noktaları engellere takılmadan birleştirmektir.

: Basit başlayan ancak gittikçe zorlaşan oyunlar arayanların dikkatini çekecek bu oyun, aynı renkli noktaları engellere takılmadan birleştirmektir. A-2481: Korku oyunu sevenlerin oynamaktan sıkılmayacağı başka bir oyun da A-2481'dir. Ekran parlaklığını arttırın, SSCB zamanından kalma gizli bir askeri sığınakta hayatta kalmaya çalışın.

Korku oyunu sevenlerin oynamaktan sıkılmayacağı başka bir oyun da A-2481'dir. Ekran parlaklığını arttırın, SSCB zamanından kalma gizli bir askeri sığınakta hayatta kalmaya çalışın. Shadow of Death Dark Knight: Karanlığın hakim olduğu dünyayı yaratıklardan temizlemek için elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve bunu yaparken karakterinizi de geliştirmelisiniz.

Karanlığın hakim olduğu dünyayı yaratıklardan temizlemek için elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve bunu yaparken karakterinizi de geliştirmelisiniz. Connect: Bu oyundaki amacınız aynı ögeleri eşleştirerek onları ortadan kaldırmaktır. Bu tür oyunları seviyorsanız oynayabilirsiniz ama oyunun göz alıcı bir grafiğe sahip olmaması sizin zamanla farklı bir oyuna yönelmenize neden olabilir.

Bu oyundaki amacınız aynı ögeleri eşleştirerek onları ortadan kaldırmaktır. Bu tür oyunları seviyorsanız oynayabilirsiniz ama oyunun göz alıcı bir grafiğe sahip olmaması sizin zamanla farklı bir oyuna yönelmenize neden olabilir. Heroes Legend: Bu oyun özellikle RPG sevenlerin ekran başından ayrılmasını engelleyebilecek bir oyundur. Oyundaki amacınız çeşitli savaşçılarla eğitmek ve onları zafere hazırlamaktır.

Bu oyun özellikle RPG sevenlerin ekran başından ayrılmasını engelleyebilecek bir oyundur. Oyundaki amacınız çeşitli savaşçılarla eğitmek ve onları zafere hazırlamaktır. Cooking Quest VIP: Yemek yapmaktan hoşlanıyorsanız normal yemek oyunlarından sıyrılan bu mobil oyunu deneyebilirsiniz.

Yemek yapmaktan hoşlanıyorsanız normal yemek oyunlarından sıyrılan bu mobil oyunu deneyebilirsiniz. Trojan War Premium : Bu oyunda ordunuzu büyük bir savaşa hazırlamanız gerekiyor. Mitolojiye ilginiz varsa kesinlikle denemelisiniz.

: Bu oyunda ordunuzu büyük bir savaşa hazırlamanız gerekiyor. Mitolojiye ilginiz varsa kesinlikle denemelisiniz. Stickman Ghost Premium : Birbirinden çeşitli kılıçları elde edin ve çeşitli alanlarda düşmanlarınızla savaşın.

: Birbirinden çeşitli kılıçları elde edin ve çeşitli alanlarda düşmanlarınızla savaşın. Sword Warriors Premium : Bu oyunda da önceki oyunla benzer şekilde birbirinden çeşitli kılıç ve kahramanlarla karşınıza çıkan canavarlarla savaşmanız gerekiyor. Önceki oyunun aksine bu oyunun grafikleri biraz daha iyi görünebilir.

: Bu oyunda da önceki oyunla benzer şekilde birbirinden çeşitli kılıç ve kahramanlarla karşınıza çıkan canavarlarla savaşmanız gerekiyor. Önceki oyunun aksine bu oyunun grafikleri biraz daha iyi görünebilir. Tap Town: Karakterinizi canavarlarla savaşması ve köyünüzü eski gücüne kavuşması için elinizden gelenin fazlasını yapmaya hazır olun.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Private Photo Vault SV PRO : Fotoğraflarııza ve videolarınıza sizden başka kimsenin erişmesini istemiyorsanız bu uygulama size yardımcı olabilir.

: Fotoğraflarııza ve videolarınıza sizden başka kimsenin erişmesini istemiyorsanız bu uygulama size yardımcı olabilir. Sound Effects HD : Dünyanın en iyi ses efektlerini bir arada görmek isterseniz bu ücretsiz uygulamayı kullanabilirsiniz.

: Dünyanın en iyi ses efektlerini bir arada görmek isterseniz bu ücretsiz uygulamayı kullanabilirsiniz. Easy Spending Budget: Harcamalarınızı kaydedin ve bütçeden tasarruf etmenin yollarını bulun. Bütçe dostu olan bu uygulama ile yaptığınız tüm harcamaları kontrol edebilirsiniz.

Harcamalarınızı kaydedin ve bütçeden tasarruf etmenin yollarını bulun. Bütçe dostu olan bu uygulama ile yaptığınız tüm harcamaları kontrol edebilirsiniz. PropFun Pro: Fotoğraflarınıza çeşitli efektler ekleyebileceğiniz renkli bir uygulama arayışındaysanız PropFun'ı deneyin.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)