İnternet ve Pili Sömüren Popüler Mobil Uygulamalar, Yapılması Gereken Ayarlar

YouTube, Instagram, WhatsApp, Google Fotoğraflar ve daha nice sıklıkla kullandığımız mobil uygulamalar hem internetimizi hem de pili sömürüyor. Arka planda sürekli çalışarak mobil internet paketimizin bitmesine, aynı zamanda şarj seviyesinin düşmesine neden olan en popüler mobil uygulamalar bunlarla sınırlı değil. Bu blog yazımızda pili ve interneti sömüren Android/iPhone uygulamalarından, ek olarak pilden tasarruf etmek, mobil interneti hızlandırmak için yapılması gereken ayarlardan bahsedeceğiz.

Mobil internet paketleri fiyatlarının oldukça yüksek olduğu ülkemizde özellikle interneti sınırlı paketi tercih eden kullanıcılar için mobil veri kullanımı takibini yapmak oldukça önemli. Mobil internet kullanımı hem Android hem de iPhone’da kısıtlanabiliyor ve her operatörün kendi online işlemler uygulamasından kullanım detaylarına ulaşmak, anlık olmasa da takip yapmak mümkün. Mobil veri takibi uygulamaları bile mevcut. Mobil veri kullanımına sınırlama getirmek etkili bir çözüm gibi gözükse de aslında önemli olan hemen her gün kullandığımız uygulamaların ne kadar veri tükettiği. YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, Spotify, Gmail, Chrome ve daha birçok sıkça kullandığımız popüler uygulamalar, arka planda sessiz sedasız çalıştıklarında dahi internet ve pili tüketiyorlar. Bu blog yazıda çalıştırılmadığında dahi internet bağlantısını kullanarak interneti yavaşlatan ve şarj seviyesinin hızla düşmesine neden olan popüler 11 Android/iOS uygulamasına yer verdik.

YouTube

YouTube uygulamasında mobil veri kullanımını minimum düzeye çekmek için yapabileceğiniz birkaç ayar mevcut. HD kalitede videoların sadece WiFi’a bağlandığınızda izlenebilir olması için Ayarlar - Genel - Mobil Veri Kullanımını Sınırla’yı açmak, YouTube’da içerik üretiyorsanız yükleme kalitesini 720p kaliteye ayarlamak, Ayarlar - Otomatik Oynatma’yı kapatarak yeni videoların otomatik başlamasını önlemek, Ayarlar - Arka planda Oynatma ve İndirmeler bölümünden indirilen videolar için kaliteyi düşürmek yapabileceğiniz ayarlar arasında. YouTube Go uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Facebook

Facebook uygulaması, tek dokunuşla veri kullanımını azaltmanıza izin veren birkaç ayar sunuyor. Akışınıza düşen videoların otomatik olarak başlatılmasını engelleyen ve fotoğrafların kalitesini biraz düşüren Veri Tasarrufu modunu (Ayarlar ve Gizlilik altında) açmak dışında fotoğrafların kalitesini düşürmeden sadece videoların otomatik olarak oynatılmasını engelleyen Otomatik Oynatma’yı kapatmak (Ayarlar ve Gizlilik - Ayarlar - Otomatik Oynatma) yeterli olacaktır. Dilerseniz Facebook Lite uygulamasını kullanabilirsiniz.

Ülkemizde en çok kullanılan sosyal ağlardan Twitter da mobil veri kullanımını azaltan birkaç seçenek sunuyor. Yüksek kalitede videoların sadece WiFi bağlantısı etkinken oynatılması için Ayarlar ve Gizlilik - Veri Kullanımı altında Video - Yüksek Kalitede Video - Sadece WiFi’ı seçmek, otomatik video oynatmayı da Sadece WiFi olarak ayarlamak dışında Veri Senkronizasyonu altında Veri senkronizasyonunu kapatmak yapabileceğiniz ayarlar. Twitter Lite uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Instagram

1 milyarın üzerinde aktif kullanıcısı olan Instagram’ın sıkı takipçilerinden biriyseniz ve video yükleyen fazla sayıda hesabı takip ediyorsanız, Ayarlar - Hesap - Mobil Veri Kullanımı menüsünden Daha Az Veri Kullan’ı açmanız yerinde olacaktır.

Netflix

Ülkemizde paket fiyatları pahalı olsa da film ve dizileri indirip izlemeye izin vermesi, mobil ve masaüstü platformda yüksek görüntü kalitesi sunması, ülkelere özel yapımları dublaj ve alt yazı seçenekleriyle getirmesi ile TV izlemeyi sevmeyen kullanıcıların gözdesi olan Netflix de mobil veri kullanımını azaltan seçenekler sunuyor. Uygulama Ayarları - Video Yürütme altında otomatik olarak açık gelen Hücresel veri kullanımını kapatmak (Sadece WiFi veya Veriyi Kaydet olarak ayarlayabilirsiniz.) Film ve dizileri indirip izliyorsanız, Uygulama Ayarları altında İndirilenler bölümünden Yalnızca WiFi’ın seçili olduğundan emin olun.

Spotify

Telefonda müzik dinlemeyi sevenlerin en çok kullandığı uygulama Spotify, mobil veri kullanımını azaltan birkaç ayar sunuyor. Müzikleri indirip çalmak dışında yapabileceğiniz iki ayar var. Birincisi; Müzik kalitesini ayarlamak (Ayarlar - Müzik Kalitesi - Düşük/Normal). İkincisi de; Veri Tasarruf modunu açmak. Veri tasarrufunu etkinleştirdiğinizde müzik kalitesi ayarları otomatik olarak yapılıyor.

Gmail

Kişisel ve iş e-posta hesabınız Gmail’e bağlıysa ve gün içinde mail trafiğiniz yoğunsa Veri Kullanımı altında Gmail’i Senkronize Et’i kapatmanızı öneririz. Senkronizasyonu kapattığınızda Gmail’i açmadığınız ve elle yenileme yapmadığınız sürece yeni gelen mailleri göremeyecek, herhangi bir bildirim alamayacaksınız. Bilgisayar başında olmadığınız vakit de maillerinizi kontrol etmek zorundaysanız elbette bu seçeneği aktif etmeyin. Yapabileceğiniz bir başka ayar ise; ekte gelen resimlerin otomatik olarak yüklenmesini engellemek. Gmail Go uygulamasını kullanarak da mobil veri tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Google Chrome

Mobilde de Chrome tarayıcıdan vazgeçemiyorsanız, Ayarlar - Veri Tasarrufu özelliğini aktif etmenizi öneririz. Yalnız bu özelliği açtığınızda web sitelerindeki görsellerin kalitesi biraz düşüyor, konumunuz da tam olarak tespit edilemiyor. Veri Tasarrufu özelliğinin güzel bir yanı da; ziyaret ettiğiniz her web sitesi için ne kadar veri tasarrufu elde ettiğinizi göstermesi.

Google Fotoğraflar

Android P ile daha da gelişen, Apple kullanıcılarının da iCloud yerine tercih ettiği Google Fotoğraflar, mobil veri tasarrufu sağlamak isteyenlere tek bir seçenek sunuyor. Ayarlar - Yedekleme ve Senkronizasyon altında Hücresel Veri Yedekleme’yi hem fotoğraflar hem de videolar için kapatmanızı öneririz. Yedeklemeyi yüksek kalite yerine orijinal kalitede yapıyorsanız bu ayarı açarak internet kullanımını en aza indirebilirsiniz.

WhatsApp

SMS’i tarihe gömen, hemen her akıllı telefon yüklü uygulamalardan WhatsApp da veri kullanımına ilişkin ayarlar sunuyor. WhatsApp’ta kişileriniz arasında çok fazla fotoğraf ve video gönderen varsa mobil veri kullanımında medyaların otomatik olarak indirilmesi özelliğini tüm formatlar için kapalı tutmanız (Ayarlar - Veri ve Depolama Kullanımı altında) yerinde olacaktır. Yurt dışına sıklıkla çıkan biriyseniz aynı ayarı dolaşımdayken için de yapmanızı öneririz. Ayarlar - Veri ve Depolama Kullanımı - Ağ Kullanımı sayfasından veri kullanımınızı takip edebilirsiniz.

Google Haritalar

Google’ın Haritalar uygulamasını kullanırken internetinizden de fazla gitmesini istemiyorsanız yapabileceğiniz basit iki ayar var. Birincisi; Ayarlar - Çevrimdışı Haritalar - Haritanızı Seçin sayfasına giderek seçilen bölgenin haritasını indirmek. Bölge seçiminin ardından ne kadar depolama alanına ihtiyaç duyacağınız da gösteriliyor. İkincisi de; Sol açılır menüden Sadece WiFi’ı seçerek Google Haritalar’ı bir nevi çevrimdışı modda çalıştırmak. Bu modda yol tarifi alma, alternatif rotalar, gerçek zamanlı trafik bilgileri alamıyorsunuz.

Android işletim sistemi arka planda veri kullanımında iOS’a göre daha acımasız olduğundan Ayarlar - Ağ ve İnternet (Bağlantılar) - Veri Kullanımı - Mobil Veri Kullanımı bölümünden uygulamaların ne kadar veri harcadığını takip etmekte fayda var. Her uygulama için arka planda mobil veri kullanımını kapatabileceğiniz gibi Veri Tasarrufu’nu açarak uygulamaların arka planda veri gönderip almasını tamamen durdurabilirsiniz.