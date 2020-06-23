iOS 14 Betadan iOS 13'e Geri Dönüş (Sürüm Düşürme - Downgrade)

iOS 14 beta yayınlandı. İlk beta geliştiricilere özel olmasına karşın kolayca indirilip yüklenebiliyor. iOS 14 beta da diğer iOS beta sürümleri gibi günlük kullanım için ideal değil ancak kullanıcılar iOS 14 güncellemesi ile gelen yenilikleri görmek adına yükleyebiliyor. iOS 14 betayı indirip memnun kalmadıysanız ve iOS 14’ten iOS 13’e dönüş yolunu arıyorsanız, iOS 14 betadan geri dönüş - iOS 14 sürüm düşürme (downgrade) blog yazımıza bakabilirsiniz.

iOS 14 beta, 22 Haziran’da indirilmeye açıldı. iOS 14 yeniliklerini merak edenler geliştirici sürümü olup olmadığına bakmaksızın iOS 14 betayı indirip yükledi. Günlük kullanım için önerilmeyen iOS 14 betada sorunlarla karşılaştı ve geri dönmenin yolunu arıyorsanız, doğru yerdesiniz. iOS 14’ten iOS 13’e geri dönüş yolu iOS 14 betayı indirip yüklemek kadar basit. Aşağıdaki adımları takip ederek iOS 14 betadan iOS 13’e dönüş yapabilirsiniz. iOS 14 betadan çıkma yolu da gösterilmiştir.

iOS 14 Betadan iOS 13'e Geri Dönüş

iPhone’unuzu geri yüklemeden önce “ iPhone’umu Bul ”u devre dışı bırakın. Bunun için, Ayarlar - Apple ID (ekran üst kısmında adınıza dokunun) - Bul - iPhone’umu Bul’a dokunun. Apple kimliğinizi ve parolanızı girerek işlemi onaylayın.

”u devre dışı bırakın. Bunun için, Ayarlar - Apple ID (ekran üst kısmında adınıza dokunun) - Bul - iPhone’umu Bul’a dokunun. Apple kimliğinizi ve parolanızı girerek işlemi onaylayın. iPhone’unuzu iOS’in önceki bir sürümüne geri yüklemek için, iPhone yazılım dosyasına (ipsw) ihtiyacınız olacak. iPhone’lar için güncel iOS sürümü 13.5.1. Aşağıdaki listeden iPhone modelinize uygun ipsw dosyasını bulup hızlıca indirebilirsiniz:

iPhone SE 2. Nesil

iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR

iPhone X

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6S, iPhone 6S Plus

IPSW dosyası indikten sonra, iPhone’unuzu Lightning - USB veya Lightning USB-C kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın. (iTunes programı kendiliğinden açılacaktır. “Aksesuarları Kullanmak İçin iPhone Kilidini Açın” vb. bir uyarı görürseniz, iPhone’unuzun kilidini açın. iPhone’unuzu bilgisayara ilk kez bağlıyorsanız, “Bu Bilgisayara Güven” uyarısı çıkacaktır, onay verin.)

iTunes’da sol üstte telefon simgesine, ardından Aygıtlar altında iPhone’unuza tıklayın. Shift tuşuna basılı tutarak iPhone’u Geri Yükle ’ye tıklayın.

’ye tıklayın. İnen ipsw dosyasını bulun, seçin ve Aç’a tıklayın. iPhone’unuza iOS 13.5.1 ’in yükleneceğini belirten bir açılı pencere görünecek. Devam etmek için Geri Yükle’ye tıklayın. Gözlerinizi iPhone’unuzun ekranından ayırmayın, parolanızı girmeniz gerekebilir. iPhone’unuz yeniden başlatılana kadar bilgisayarınıza bağlı olduğundan ve iOS 13.5 karşılama ekranını gördüğünüzden emin olun. Bu ekran geldiğinde iPhone’unuzun bilgisayarla bağlantısını kesebilirsiniz.

’in yükleneceğini belirten bir açılı pencere görünecek. Devam etmek için Geri Yükle’ye tıklayın. Gözlerinizi iPhone’unuzun ekranından ayırmayın, parolanızı girmeniz gerekebilir. iPhone’unuz yeniden başlatılana kadar bilgisayarınıza bağlı olduğundan ve iOS 13.5 karşılama ekranını gördüğünüzden emin olun. Bu ekran geldiğinde iPhone’unuzun bilgisayarla bağlantısını kesebilirsiniz. iOS 14 betadan iOS 13’e geri dönüş yaptıktan sonra son olarak iCloud veya iTunes’dan yedeği geri yükleyeceksiniz. iOS 13’ten iOS 14’e geçmeden önce yedekleme yaptıysanız, aşağıdaki adımları takip ederek verilerinizi geri yükleyebilirsiniz:

yaptıktan sonra son olarak iCloud veya iTunes’dan yedeği geri yükleyeceksiniz. iOS 13’ten iOS 14’e geçmeden önce yedekleme yaptıysanız, aşağıdaki adımları takip ederek verilerinizi geri yükleyebilirsiniz: “ Yeni Bir iPhone Olarak Ayarla ”ya dokunun.

”ya dokunun. iOS 13.5.1 sürümündeyken iCloud’a yedek aldıysanız “ iCloud’dan Geri Yükle ”ye dokunun. iPhone’unuzu iOS 14’te yedeklediyseniz, sorun yaşayabilirsiniz. Seçim yaparken dikkatli olun.

”ye dokunun. iPhone’unuzu iOS 14’te yedeklediyseniz, sorun yaşayabilirsiniz. Seçim yaparken dikkatli olun. iOS 13.5.1 sürümünde iTunes üzerinden arşivlenmiş yedekleme aldıysanız, “ iTunes Yedeklemesinden Geri Yükle ”ye dokunun. iPhone’unuz bu arşivlenmiş yedeklemeden geri yüklemeye karar verirseniz, iPhone’unuzu iTunes’a bağlı tutmanız ve iPhone’u seçmeniz gerekir. Şimdi, “ Yedeklemeyi Geri Yükle ”ye tıklayın, arşivlenmiş yedeklemenizi seçin, ardından “Geri Yükle”yi seçin. Yedek adında tarih ve saati görüyorsanız bu yedekleme arşivlenmiş demektir.

”ye dokunun. iPhone’unuz bu arşivlenmiş yedeklemeden geri yüklemeye karar verirseniz, iPhone’unuzu iTunes’a bağlı tutmanız ve iPhone’u seçmeniz gerekir. Şimdi, “ ”ye tıklayın, arşivlenmiş yedeklemenizi seçin, ardından “Geri Yükle”yi seçin. Yedek adında tarih ve saati görüyorsanız bu yedekleme arşivlenmiş demektir. iOS 13.5.1 yedeğinizi şifrelediyseniz, devam etmek için şifrenizi girmeniz gerekir. iPhone’unuzu bilgisayarınızdan çıkarmadan önce geri yüklemenin bitmesini bekleyin. Eşzamanlama tamamlandığında iPhone’unuz tüm veriler geri yüklenmiş şekilde iOS 13.5.1 sürümünde çalışacak.

iOS 14 Betadan Çıkma

Ayarlar - Genel - Profiller ve Aygıt Yönetimi'ne dokunun.

iOS Beta Software Profile'a dokunun.

Profili Sil'e dokunun, ardından iPhone'unuzu yeniden başlatın.

iOS 14 final sürümü çıktığında Ayarlar - Genel Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek yükleyebilirsiniz. iOS 14 final sürümün yayınlanmasını beklemek istemez, son stabil sürüm olan iOS 13.5.1'i yüklemek isterseniz, iPhone'unuzu silmeniz ve geri yüklemeniz gerekir. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin:

iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve kurtarma moduna alın.

Face ID özellikli bir iPad'de: Sesi Aç düğmesine kısaca basın. Sesi Kıs düğmesine kısaca basın. Üst düğmeye basın ve yeniden başlatma işlemi başlayana kadar basılı tutun. Aygıtınız kurtarma moduna girene kadar Üst düğmeyi basılı tutmaya devam edin. iPhone 8 veya sonraki modeller için: Sesi Aç düğmesine kısaca basın. Sesi Kıs düğmesine kısaca basın. Ardından, kurtarma modu ekranını görene kadar Yan düğmeyi basılı tutun. iPhone 7, iPhone 7 Plus veya iPod touch (7. nesil) için: Uyut/Uyandır düğmesiyle Sesi Kıs düğmesini aynı anda basılı tutun. Apple logosunu gördüğünüzde düğmeleri bırakmayın. Kurtarma modu ekranını görünceye kadar basılı tutmaya devam edin. iPhone 6s ve önceki modelleri, iPod touch (6. nesil) veya önceki modelleri ya da Ana Ekran düğmesi bulunan iPad için: Uyut/Uyandır düğmesiyle Ana Ekran düğmesini aynı anda basılı tutun. Apple logosunu gördüğünüzde düğmeleri bırakmayın. Kurtarma modu ekranını görünceye kadar basılı tutmaya devam edin.