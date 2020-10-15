iPhone 12'lerin Hayal Kırıklığı Yaratan 5 Özelliği

Apple, 13 Ekim tarihinde düzenlediği çevrim içi etkinlik sırasında yeni nesil iPhone 12 modelleri ile karşımıza çıktı. Yeni modeller temelde dikkat çekici özelliklere sahipler ve bazı önemli yükseltmelerle birlikte geliyorlar ancak geçtiğimiz seneden bu yana çıkan sızıntıları göz önüne aldığımızda bazı noktalarda hayal kırıklığına uğradığımızı söylemeden geçemeyiz.

Ufak bir hatırlatma olması adına Apple, bu sene etkinlikte yeni modelle karşımıza çıktı:

- Apple iPhone 12 Mini

- Apple iPhone 12

- Apple iPhone 12 Pro

- Apple iPhone 12 Pro Max

Tüm bu modeller farklı fiyatlandırma noktalarında yer alıyor ve çeşitli noktalarda birbirinden ayrılan teknik özellikler sunuyor. Yine de her bir model için geçerli olmak üzere bazı hayal kırıklıklarına konu oldular. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan iPhone 12'de görmeyi beklediğimiz ancak beklentilerimizi karşılamayan beş özelliğe değinelim.

iPhone 12'nin Hayal Kırıklığı Yaratan 5 Özelliği

1- Daha Dar Çentik

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana ortaya atılan sızıntılar daha dar ve daha küçük bir çentik üzerine şekilleniyordu. Nitekim mevcut çentik artık rakiplerine göre büyük bir yapıya sahip ve modern premium bir segment model için yakışmayan boyutlara sahip. Ne yazık ki bu sene çentik boyutlarında herhangi bir farklılık göremedik ve sızıntıların yönü iPhone 13'e yöne çevrildi.

2- 120Hz Ekran Yenileme Hızı

Tüm iPhone 12 modelleri 5nm üretim süreci üzerine kurulu Apple A14 Bionic işlemci ile birlikte geliyor ve bu işlemci bir önceki nesile göre yüzde 40 daha yüksek performans sunuyor ki, iddialar mevcut durumda en güçlü işlemci olduğu yönünde. Apple, etkinlik süresince yeni modellerin oyunlar üzerine geliştirildiğini söyledi ve hatta bir konsol kalitesinde performans sunduğunu ekledi.

Öte taraftan tüm modellerde 60Hz ekran yenileme hızı yer alıyor ki, bu hem sektörün gerisinde hem de bir oyuncu telefonu için yakışmayan bir ekran yenileme hızı.

3- Batarya Kapasitesi

iPhone kullanıcılarının en ortak sorunu olan batarya, iPhone 11 serisi ile birlikte bir miktar raya oturmuştu. Yeni modellerin batarya kapasitesi henüz açıklanmadı ancak bazı sızıntılar merak ettiğiniz detaylara ışık tutuyor. Önceki nesil ve yeni nesil arasındaki kıyaslamayı hemen aşağıda görebilirsiniz.

- iPhone 12 Mini için 2,227 mAh

- iPhone 11 için 3,110 mAh iken iPhone 12 için 2,775 mAh

- iPhone 11 Pro için 3,046 mAh iken iPhone 12 Pro için 2,775 mAh

- iPhone 11 Pro Max için 3,969 mAh iken iPhone 12 Pro Max için 3,687 mAh

Yani bırakın bir iyileştirmeyi, önceki nesle nazaran bir düşüş görüyoruz. Üstelik bu modellerin 'konsol kalitesinde oyun deneyimi' sunacağı iddia edildiğinde batarya biraz komik bir duruşa sahip gibi gözüküyor.

4- Daha Hızlı Şarj

Bir üst maddeden de anlayabileceğiniz gibi batarya diğer markaların en önemli unsurlarından birisi olsa da, Apple için değil. Nitekim aynı durum şarj teknolojileri için de geçerli. Şirketler daha hızlı şarj teknolojileri ile kullanıcı memnuniyetine yönelik adımlar atarken Apple, batarya kapasitelerini düşürerek hızlı şarja ihtiyaç duymamanızı sağlıyor. Sonuçta daha küçük batarya, daha hızlı şarj anlamına geliyor değil mi?

Bu sene yeni modellerde 20W hızlı şarj desteği ile karşılaştık ki bu, geçen senenin 18W'lık desteğinden sonra komik bir güncelleme. Yine de küçülen kapasite ve azıcık artan şarj desteği ile birlikte telefonunuz daha hızlı şarj olacak.

5- USB Type-C

Artık sadece akıllı telefonlar değil, tabletler, bilgisayarlar, kulaklıklar ve hatta ev elektroniği ürünleri dahi USB Type-C konnektörüne sahip. Bu, gereksiz kablo kalabalığını ortadan kaldırmayı amaçlayan evrensel bir konnektör yaratma çabasından doğan bir adım olsa da Apple, bu anlamda gurur yapmaya devam ediyor.

Şirketin iPad Pro ve MacBook modellerinden sonra USB Type-C'e geçmesini beklerdik ancak ne yazık ki durum tam olarak böyle olmadı ve görünüşe göre önümüzdeki sene de böyle olmayacak. (Son sızıntılar, iPhone 13'ün portsuz tasarıma sahip olacağını iddia ediyor.)