Koşu ve Egzersiz İçin En İyi Müzik Uygulamaları

Koşarken veya egzersiz yaparken müzik dinlemeyi seven bir kişiyseniz, yalnız değilsiniz. MP3 çalarlar birçok insan için önemli bir spor salonu ekipmanıdır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre, müzik dinlemek ile daha iyi performans arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Peki, en iyi müzik uygulaması nedir? Koşu ve egzersiz için hangi müzik uygulamalarını kullanmalısınız? Bu yazıda, koşu ve egzersiz için en iyi müzik uygulamalarını öğreneceksiniz.

RockMyRun

RockMyRun, App Store'daki en popüler BPM müzik uygulamalarından biridir. RockMyRun'ın en büyük özelliği, müziği adımlarınız veya kalp atış hızınızla senkronize edebilme kabiliyetidir. Tercih ettiğiniz atımları dakika başına da ayarlayabilirsiniz, uygulama otomatik olarak eşleşecek şarkıları bulur. İsterseniz manuel olarak şarkının hızını hızlandırabilir veya yavaşlatabilirsiniz.

Etkileyici şekilde, RockMyRun'ın yararları Exercise and Physical Activity Resource Center’daki bilim adamları tarafından bağımsız olarak doğrulandı. Bilim adamları, RockMyRun’ın motivasyonu %35’e kadar artırabileceği sonucuna ulaştı. RockMyRun'ı Android ve iOS uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

Fit Radio

Fit Radio üç ayrı sekmeye sahiptir. İlk sekmede “Coaching” yer alıyor. Coaching, sizi antreman boyunca zorlayan kayıtlı antrenörlere erişim sağlar.

İlk sekme yer alan Coaching, sizi antrenman boyunca zorlayan antrenörlere erişim sağlar. Bu sekmede sadece, bir dış mekan koşusu, koşu bandı koşusu, eliptik seansı veya yüksek yoğunluklu aralıklarla antrenman (HIIT) yapmak isteyip istemediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Coaching, aynı zamanda motivasyon ipuçları sunarken antrenmana uygun müzik çalar. Fit Radio’da her hafta 24 yeni antrenör çalma listesi bulunuyor.

İkinci sekmede Music bulunuyor. Music sekmesinden özel olarak oluşturulmuş DJ karışımları çalma listelerine ulaşabilirsiniz. Sunulan müzik filtreleri bakımından çok kısıtlı olan Spotify ve Google Müzik gibi servislerin aksine, Fit Radio, müziği BPM, DJ ve egzersiz etkinliklerine göre sıralamanıza olanak tanır. Fit Radio’da kendi özelleştirilmiş aralıklarınızı bile belirleyebilirsiniz.

Son sekmede ise Running yer alıyor. Running sekmesinde tıpkı RockMyRun’da olduğu gibi, müziği adımlarınız veya kalp atış hızınızla senkronize edebilirsiniz. Sadece Play butonuna basın, koşmaya başlayın ve uygulama geri kalanı halledecektir. Fit Radio'yu Android ve iOS uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

Hit Your Run

Hit Your Run, bu listedeki diğer uygulamalar kadar çok fazla özelliği yok, ancak büyük bir avantaja sahip. Hit Your Run’ı indirmek ve kullanmak tamamen ücretsizdir. Herhangi bir abonelik şartı yoktur ve bu bir “Freemium” modeli değildir. Elbette, Hit Your Run’da reklamlar yer alıyor.

Müzikle koşma hızınız arasında otomatik eşleşme yoktur. Bunun yerine, BPM aralığına göre kategorize edilmiş müzikler bulunuyor. Hit Your Run’da size uygun BPM aralığına göre kendi çalma listelerinizi oluşturabilirsiniz. Maalesef, Hit Your Run, iOS platformunda mevcut değil. Hit Your Run'ı Android uygulama mağazasından indirebilirsiniz.

Spring Running Music

Spring Running Music, yalnızca iOS platformunda bulunan müzik uygulamasıdır. Spring Running Music, RockMyRun gibi müziği adımlarınız veya kalp atış hızınızla senkronize edebilmenize olanak sağlıyor. Ritminizi otomatik olarak algılar ve karşılık gelen bir BPM'ye sahip olan müziği çalar. Spring Running Music’de BPM’ye göre hazırlanmış 100'den fazla çalma listesi bulunuyor. Uygulamada kalori takibi için dahili GPS de yer alıyor. Spring Running Music'i iOS uygulama mağazasından indirebilirsiniz.