2022 Steam Ödülleri Adayları Belli Oldu
Steam'de her yıl düzenlenen yılın oyunu ödülleri vakti geldi çattı. Steam 11 farklı kategorideki adayları açıkladı. Oylama bu akşam başlıyor. İşte adaylar!
Geçtiğimiz ayki Yılın Oyunu Ödülleri kapsamında büyük indirimler gerçekleştiren Steam, bu sefer kendi Steam Ödülleri kapsamında yeni indirimleri oyunculara sunmaya hazırlanıyor. Bu akşam 21:00 itibari ile başlayacak indirimler öncesinde Steam Ödülleri adayları açıklandı.
Biri yılın oyunu ödülü olmak üzere 11 farklı kategoride ödül dağıtacak olan Steam'in bu adayları seçmesinde oyuncular yardımcı oldu. Geçtiğimiz ayki indirimlerde Steam kullanıcıları her kategori için birer aday göstererek mevcut adayların seçilmesine katkı sağladılar.
Fazla uzatmadan üstün görsel stilden yenilikçi oynanışa, yenilikçi oynanıştan yılın oyununa kadar bütün kategoriler ve adaylar şu şekilde:
Yılın Oyunu
- Dying Light 2 Stay Human
- ELDEN RING
- Stray
- God of War
- Call of Duty: Modern Warfare 2
Yılın VR Oyunu
- BONELAB
- HITMAN 3
- Green Hell VR
- Among Us VR
- Inside the Backrooms
Aşk ile Devam Ettirilen
- Dota 2
- Project Zomboid
- No Man's Sky
- Deep Rock Galactic
- Cyberpunk 2077
Arkadaşlarla Daha Zevkli
- Raft
- Ready or Not
- MONSTER HUNTER RISE
- MultiVersus
- Call of Duty: Modern Warfare 2
Üstün Görsel Stil
- Scorn
- Bendy and the Dark Revival
- Cult of the Lamb
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Kena: Bridge of Spirits
En Yenilikçi Oynanış
- Mount & Blade II: Bannerlord
- Teardown
- Stray
- Neon White
- Dome Keeper
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
- GTFO
- Victoria 3
- Total War: WARHAMMER III
- ELDEN RING
- EA SPORTS™ FIFA 23
En İyi Oyun Müziği
- Metal: Hellsinger
- Sonic Frontiers
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
- Persona 5 Royal
- Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+
Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun
- A Plague Tale: Requiem
- God of War
- UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe
- Marvel's Spider-Man Remastered
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın
- LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga
- PowerWash Simulator
- Disney Dreamlight Valley
- Dorfromantik
- Slime Rancher 2
Yoldayken Oynanacak En İyi Oyun
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Vampire Survivors
- DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
- Brotato
- MARVEL SNAP
Peki sizin adaylar arasındaki favorileriniz hangileri? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Yılın Oyunu Ödülleri Açıklandı: İşte Yılın Oyunu!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın son aylarına renk katan Yılın Oyunu Ödülleri etkinliği gerçekleşti. Özellikle Elden Ring ve God of War Ragnarök gibi iki büyük oyunun severlerinin bile birbirleriyle yarıştığı ortamda hangi oyunun geceden mutlu ayrılacağı büyük merak konusuydu.
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