2022 Steam Ödülleri Adayları Belli Oldu

Geçtiğimiz ayki Yılın Oyunu Ödülleri kapsamında büyük indirimler gerçekleştiren Steam, bu sefer kendi Steam Ödülleri kapsamında yeni indirimleri oyunculara sunmaya hazırlanıyor. Bu akşam 21:00 itibari ile başlayacak indirimler öncesinde Steam Ödülleri adayları açıklandı.

Biri yılın oyunu ödülü olmak üzere 11 farklı kategoride ödül dağıtacak olan Steam'in bu adayları seçmesinde oyuncular yardımcı oldu. Geçtiğimiz ayki indirimlerde Steam kullanıcıları her kategori için birer aday göstererek mevcut adayların seçilmesine katkı sağladılar.

Fazla uzatmadan üstün görsel stilden yenilikçi oynanışa, yenilikçi oynanıştan yılın oyununa kadar bütün kategoriler ve adaylar şu şekilde:

Yılın Oyunu

Dying Light 2 Stay Human

ELDEN RING

Stray

God of War

Call of Duty: Modern Warfare 2

Yılın VR Oyunu

BONELAB

HITMAN 3

Green Hell VR

Among Us VR

Inside the Backrooms

Aşk ile Devam Ettirilen

Dota 2

Project Zomboid

No Man's Sky

Deep Rock Galactic

Cyberpunk 2077

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Raft

Ready or Not

MONSTER HUNTER RISE

MultiVersus

Call of Duty: Modern Warfare 2

Üstün Görsel Stil

Scorn

Bendy and the Dark Revival

Cult of the Lamb

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Kena: Bridge of Spirits

En Yenilikçi Oynanış

Mount & Blade II: Bannerlord

Teardown

Stray

Neon White

Dome Keeper

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

GTFO

Victoria 3

Total War: WARHAMMER III

ELDEN RING

EA SPORTS™ FIFA 23

En İyi Oyun Müziği

Metal: Hellsinger

Sonic Frontiers

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

Persona 5 Royal

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+

Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun

A Plague Tale: Requiem

God of War

UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Marvel's Spider-Man Remastered

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga

PowerWash Simulator

Disney Dreamlight Valley

Dorfromantik

Slime Rancher 2

Yoldayken Oynanacak En İyi Oyun

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Vampire Survivors

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

Brotato

MARVEL SNAP

Peki sizin adaylar arasındaki favorileriniz hangileri? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.