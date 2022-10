Metal: Hellsinger İncelemesi: DOOM'un Ritimlisi

Metal: Hellsinger, The Outsiders tarafından geliştirilen ve Funcom tarafından yayınlanan bir FPS oyunudur. Aksiyonun, müziğin ve ritmin ana odak noktası olduğu bu oyunda bol bol düşman avlayıp bölümleri en yüksek puan ile bitirmeye çalışıyoruz. Xbox Game Pass’in Eylül ayı oyunlarından biri olan Metal: Hellsinger pek çok kişinin merak ettiği bir oyun. Yazımızın devamında oyunu başlık başlık inceleyip düşüncelerinizi sizlerle paylaşacağız. Metal: Hellsinger incelemesi başlıyor.

Grafik

Oyun oldukça optimize ve pek çok sistemde çalışabilecek durumda. Görsel açıdan da son derece yeterli bir oyun. Renkler ve genel olarak çevre dizaynları son derece başarılı. Görsel açıdan çok üst düzey bir iş ortaya koymasa da gayet yeterli ve makul denebilecek bir kaliteye sahip.

Oynanış

Metal: Hellsinger’ın öne çıktığı kulvar kesinlikle oynanış. Hızlı ve ritim bazlı bir oynanışa sahip olan Metal: Hellsinger’ın başına bir kez oturduğunuz zaman oyundan kopamıyorsunuz. Sürekli ilerlemek ve bir sonraki düşman grubunu öldürmek için hızla, durmadan, ritme uygun bir şekilde hareket ediyorsunuz.

Oyunun ana mekaniğini ritim oluşturuyor. Ekranın ortasındaki nişangahımızın sağından ve solundan gelen oklar bulunmakta. Bu oklar tam nişangahın üzerine geldiği zaman ateş ederseniz en yüksek hasarı vurmuş oluyorsunuz. Bu mekaniği es geçip ritimsiz ve rastlege bir tempo ile düşmanlara ateş etmek son derece yanlış bir yöntem olacaktır. Zira düşmanlara yeterli hasar vuramadığınız için ya çok zor öldüreceksiniz ya da onlar sizi öldürecek. Ritme uygun bir şekilde hareket edip tüm düşmanları bu ritme göre öldürmelisiniz.

Oyunda arka arkaya başarılı vuruşlar gerçekleştirdiğiniz zaman combo yapıyorsunuz ve bu da oyundaki puanınıza yansıyor. Sadece ateş etmek değil; “shift” tuşu ile gerçekleştirdiğiniz ileri atılmalar, şarjör değiştirmek gibi eylemler de ritme göre yapıldığı zaman daha iyi sonuç veriyor. Örneğin “R” tuşuna bastığınızda şarjörü değiştirmeye başlıyorsunuz ve ritim çubuğunda sarı renkli farklı bir ok meydana geliyor. Bu sarı ok tam nişangaha geldiğinde tekrar “R” tuşuna basarsanız çok daha kısa süren bir şarjör değiştirme animasyonu gerçekleşmiş oluyor. Böylece düşmanları çok daha seri ve etkili bir şekilde ortadan kaldırabiliyorsunuz.

Müzikler

Oyunun bir başka öne çıkan yönü ise hiç şüphesiz müzikleri. Oyunda çalan müziklerin çok büyük bir bölümü İsveçli melodik death metal grubu Dark Tranquillity’nin şarkılarından oluşuyor. Ek olarak Arch Enemy, Jinjer, Trivium, Lamb of God, System of a Down elemanlarının da şarkıları oyunun içinde yer alıyor.

Popüler metal gruplarının şarkılarının oyunda yer alıyor olması pek çok rock ve metal seven insanı gaza getirecektir. Müziklerle beraber oldukça keyifli ve aksiyon dolu bir oyun deneyimi elde etmeniz mümkün.

Oyunda combo yaptıkça ve combo kat sayımızı artırdıkça müziğin ritmi de değişiyor. Örneğin vokalsiz bir müzik devam ederken kombonuzu yükselttiğinizde birden vokal girmeye başlıyor. Kombonuzu en üst seviyeye çıkardığınızdaysa müzik en sert haline ulaşıyor ve çok derece yüksek sesle düşmanlarınızı alt edebiliyorsunuz. Oyuncuyu fazlasıyla gaza getiren bu mekanik bir alkışı hak ediyor.

Oyunun Eksik Yönleri

Metal: Hellsinger genel olarak ortalama üstü bir oyun olsa da eksik ve kusurlu yanları yok değil. Oyunda çizgisel olarak ilerlediğimiz haritada belli bölgelere geldiğimiz zaman kaçabileceğimiz yollar tıkanıyor ve bir bir bölge içerisinde çıkan düşmanlarla savaşıyoruz. Bazı oyun içi hatalar sebebiyle bu duvarları geçebiliyoruz ve bir sonraki düşman grubuna doğru yol alabiliyoruz.

Metal: Hellsinger’da silah çeşitliliği çok az. Sadece 5 silah bulunması ve seçtiğimiz 2 silahla oyun alanına giriyor olmamız oldukça kötü. Silah çeşitliliğinin az oluşu oyunun en büyük eksikliği. Oyunun muadili sayılabilecek diğer oyunlarda gördüğümüz silah çeşitliliği maalesef bu oyunda bulunmuyor.

Düşman çeşitliliğinin az oluşu da bir başka problem. Boss dövüşlerinin de neredeyse birbirinin aynısı olmasından ötürü bir noktadan sonra oyunun tekrar oynanabilirliğini baltalıyor. Farklı tasarımlara sahip çeşitli düşmanlar olsaydı oyunda daha çok vakit geçirebilirdik.

Oyunda kullanılan müzikler genel olarak popüler grupların şarkılarından seçilmiş olsa da tıpkı silah ve düşman çeşitliliğindeki azlık müziklerde de kendini gösteriyor. Rock/Metal gibi çok çeşitli ve zengin bir türün bu kadar az grupla temsil edilmesi ciddi bir eksiklik.

Özet

Genel olarak Metal: Helsinger oynanışı ve aksiyonuyla bizlere benzersiz bir 8-10 saat yaşatsa da maalesef silah, şarkı ve düşman çeşitliliğinin az olmasından ötürü bizleri üzmüş bir yapım. Potansiyelini tam olarak kullanamadığını düşünüyoruz.

Fantastik bir takım silahlar ve sıra dışı düşmanlar eklenerek oyun çok daha iyi bir hale getirilebilir. Thrash, heavy, black metal gibi farklı alt türdeki metal parçaları ile müzikler zenginleştirilebilir ve oynanış daha da keyifli hale gelebilir. Bu haliyle de oldukça keyifli bir deneyim yaşatan Metal: Hellsinger, başta rock/metal seven ve hızlı FPS’lerden hoşlanan herkese tavsiye edilebilir.

Metal: Hellsinger Sistem Gereksinimleri

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3450 / AMD equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 1050 / AMD Radeon RX 550

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 30 FPS 1080p

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5700

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 60 FPS 1080p

Metal Hellsinger incelememiz burada son buluyor. Siz Metal: Hellsinger'ı oynadınız mı? Oyunu genel olarak beğendiniz mi?