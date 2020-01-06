Mobil Web Tasarımı İçin En İyi 9 İpucu

Mobil kullanım, son on yılda %40’ın üzerinde bir artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl ABD’de 36 milyondan fazla insan mobil cihazları üzerinden internete girdi. 2022 yılı itibariyle, yalnızca ABD’de mobil cihazlar üzerinden çevrimiçi kullanıcı sayısının 53,3 milyon civarında olması bekleniyor. Bu istatistikler bize bugünün dijital dünyasında mobil web tasarımının neden önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Bir web sitesi tasarlarken mobil kullanım için optimize etmeniz gerekir. Bazı programcılar, mobil kullanım için web sitesinin masaüstü sürümünü küçültür. Bir web sitenin masaüstü sürümü PC kullanıcılarına özgü olduğundan dolayı bu stratejinin vasat olduğu kanıtlanmıştır.

Mobil uyumlu bir web sitesi tasarlamak istiyorsanız, bunu doğru bir şekilde yapmanız gerekir. Bu yazıda, mobil web sitesi geliştirilirken benimsenmesi gereken en iyi 9 ipucunu derledik.

Ziyaretçilerin Zahmetsizce İletişim Kurmasını Sağlayın

Kullanıcıların çoğu bilgiye hızlı ve basit erişim sunan web sitelerini tercih eder. Ziyaretçilerinizin çok fazla uğraşmadan istedikleri bilgileri almalarını sağlayacak şekilde düzenlemelisiniz. Örneğin, işletme bilgilerinizi “Bize Ulaşın” sayfasına konumlandırın. Bu strateji, kullanıcıların ek bir uğraş göstermeden telefon numaranızı, fiziksel adresinizi, e-postanızı ve sosyal medya bağlantılarınızı nerede bulabileceklerini bilmelerini sağlar.

Web Sitenizde Masaüstü ve Mobil Sürüm Tercihleri Sunun

Kullanıcılar farklı tercihlere sahiptir. Kullanıcıların birçoğu, bilgisayar üzerinden bile web sitenizin masaüstü sürümünü görüntülemek istemeyecektir. Bazı kullanıcılar mobil web sitelerin basitliğini seviyor. Dolayısıyla web sitenizi ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerinize seçenekler sunmalısınız. Bunu Footer’a yani web sitenizin alt kısmına link ekleyerek yapabilirsiniz. Böylece kullanıcılar web sayfasının alt kısmından masaüstü ve mobil sürümü görebilirler.

Web Sitenizin Mobil Sürümünü Tasarlarken İçerik Hiyerarşisi Önemlidir

Çoğu kişi, ürünlere, hizmetlere veya bilgilere ulaşmak için arama motorlarını kullanarak web sitelerine girer. Bu nedenle ziyaretçileri web sitenize çekmek için içeriklere ihtiyacınız vardır. Web sitenizde önemli veya yeterli içerik yoksa, kullanıcılar 59 saniye içerisinde web siteden çıkmaktadır. Dolayısıyla web sitenizin mobil sürümünü tasarlarken içerik hiyerarşisini bilmeniz gerekir. Önemli yazılar, görüntüler ve videolar her zaman önce gelmelidir.

Kullanılabilir Donanımı ve Yazılımı Bilmelisiniz

Akıllı telefonlar, tabletler ve diğer mobil cihazlar farklı kullanıcı arayüzlerine, ekran boyutlarına, çözünürlüklere ve işletim sistemlerine sahiptir. Web sitenizi doğru bir şekilde optimize etmek için mevcut seçenekleri bildiğinizden emin olmalısınız. Mobil kullanıcıları arasında en yaygın işletim sistemleri Android, mobil Linux, Blackberry ve iOS’dur. Web siteyi tüm mobil işletim sistemleri için optimize etmek istemiyorsanız, en azından Android cihazlarda ve iPhone'larda düzgün çalıştığından emin olun.

Kolay Gezinme

Birçok akıllı telefonun ekranı küçüktür. Dolayısıyla küçük ekranlarda yer alan küçük alandan en iyi şekilde yararlanmaya çalışın. Herhangi bir hatayı göze alamazsınız, zira kullanıcılar herhangi bir hata durumunda web sitenizden çıkacaktır. Web sitenizin kullanılabilirliğini geliştirmek için farklı renkler, efektler ve yazı tipleri kullanın. Web sitenize yüklediğiniz görsellerin çözünürlüklerinin mobil web kullanıcıları için uygun olduğundan emin olun.

Okunabilirliği Artırın

Dünyadaki en iyi içeriğe sahip olabilirsiniz ancak kullanıcılar, yazıları ve görselleri görmek için hiçbir uğraş sarf etmeyecektir. İçeriklerinizin okunabilirliğini sağlamak için doğru boşluğu, yazı tiplerini ve renkleri kullanmalısınız. Arka plan rengi, metnin rengiyle zıt olmalıdır. Metinler, paragraflar, görseller ve diğer site öğeleri arasında yeterince boşluk bırakmalısınız.

Basit Bir Tasarım Kullanın

Bir mobil sitenin PC sürümünden daha kolay olması gerekir. Web tasarımcılarından web sitelerinin mobil sürümünü optimize etmek için grafik öğelerden kurtulmaları önerilir. İşlevselliğini korurken web sitenizin tasarımını basitleştirmenin farklı yollarını bulun. Birden çok sayfa üzerinde metni bölmek, sayfa düzenini yeniden düzenlemek, bazı görselleri kaldırmak ve menüleri yeniden yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Site Arama’yı kullanın

Web siteniz hızlı çözümler ve sonuçlar sunmalıdır. Bir mobil sitede bilgi aramak bir masaüstü sitesinden daha zahmetlidir. Ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarını sağlamak için mobil sitenize bir arama butonu ekleyebilirsiniz.

Tek Yönde Kaydırmayı Sınırlama

Bazı web siteleri, kullanıcıların içerikleri görüntülemek için sağa, sola, yukarı ve aşağı doğru kaydırmasını gerektirir. Bu tür web sitelerin mobil web kullanıcılarını rahatsız etmesi muhtemeldir. Web sitenizi, web sayfalarının kullanılabilirliğini geliştirmek için yalnızca bir yönde ilerlemek üzere ayarlamalısınız.