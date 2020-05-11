Nette Kariyer ile 1 Kişiye Ücretsiz Eğitim Paketi Kampanyası!

Evde geçirdiğimiz şu günlerde, internetten uzaktan eğitim almak en iyi seçeneklerimizden bir tanesi gibi görünüyor. Bunun için kullanabileceğiniz yegane yerlerin başında gelen Nette Kariyer ise farklı alanlarda sunduğu eğitimler ile kendinizi en iyi şekilde geliştirmenize yardımcı oluyor.

Nette Kariyer, kendini kanıtlamış eğitici kadrosuyla Mesleki Donanım Programları, Dijitalde Var Olmak, Kurumsal Gelişim Programları ve Webinar Programları başlıkları altında eğitimler sunuyor. Mesleki Donanım Programları başlığı altında, MS Excel İleri Seviye, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dış Ticaret Uzmanlığı gibi eğitimler yer alıyor. Dijitalde Var Olmak başlığı altında Sosyal Medya Uzmanlığı ve Dijital Pazarlama gibi dersler bulunabiliyor. Kurumsal Gelişim Programları başlığı altında ise çeşitli profesyonel gelişim programlarını bulmak mümkün olabiliyor.

Saydığımız eğitimlerin yanı sıra birçok farklı alanda eğitimler vermeye devam eden Nette Kariyer platformunun bütün eğitimlerini, Eğitim Programları bağlantısına tıklayarak görebilirsiniz. İlginizi çeken eğitimlerden bir tanesine gittiğinizde, eğitimlerle ilgili tüm detayları görmeniz de mümkün.

Nette Kariyer Eğitim Koordinatörü Ece İlhan ise sistemi şöyle anlatıyor: "Uzaktan eğitimin öğrencilerin aklına takılan her şeyi o anda sorabilmesine olanak verdiği için canlı gerçekleşmesine, sınıf mevcudunun 15 kişiyi geçmemesine ve eğitmenin herkesle yüz yüze eğitimlerde olduğu gibi bire bir ilgilenebilmesine özen gösteriyoruz."

Sektörün ihtiyacına uygun olarak Sosyal Medya, Dijital Pazarlama, Finans, MS İleri Excel, E-ticaret, İnsan Kaynakları, Dış Ticaret konularında çok talep aldıklarını belirten İlhan, öğrencilerinin geri dönüşlerinden çok mutlu olduğunu, içinde bulunduğumuz bu dönemi en verimli şekilde geçirecek kişilerin, günümüz dünyasının yoğun rekabet ortamında öne çıkacağını vurguluyor.

Ücretsiz Eğitim Paketi Kampanyası

Nette Kariyer'in Tamindir takipçilerine bir de sürprizi var! Hemen aşağıda yer alan Gleam.io uygulamasında yer alan görevleri gerçekleştirerek, ücretsiz eğitim kazanabilirsiniz. Çekiliş ile 1 kişi Nette Kariyer üzerinde yer alan eğitimlerden istediği birine ücretsiz olarak sahip olabilecek.

Bunun için yapmanız gerekenler ise oldukça basit: Aşağıda yer alan sistemden Tamindir ve Nette Kariyer sosyal medya hesaplarını takip etmek, geçerli bir mail adresi girmek ve kazanmayı beklemek!

Nette Kariyer Uzaktan Eğitim

Kampanya Katılım Şartları ve Koşullar: