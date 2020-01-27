PDF Dosyaları ile Yapabileceğiniz 6 Şey

İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmı, PDF dosyalarını bir kez de olsa kullanmıştır. PDF, internet kullanımında en çok ihtiyaç duyulan dosya türlerinden biridir. PDF hem iş için hem de kişisel gayeler için yaygın olarak kullanılan güvenli ve erişilebilir bir formattır. İnsanların belgeleri paylaşmasını daha da kolaylaştırır. Çeşitli platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışır. Windows, Mac OS, Android ya da iOS fark etmeksizin kullanıcılar PDF formatındaki dosyaları açabilir.

Peki ya PDF dosyalarını okumanın ve yazdırmanın ötesinde daha fazla bilgi sahibi olmak istemez misiniz? Farklı bir dosya formatına dönüştürmeniz veya paylaşmayı kolaylaştırmanız için sıkıştırmanız gerekiyorsa ne yapabilirsiniz? Bu yazıda, PDF dosyalarla yapabileceğiniz 6 şeyi öğreneceksiniz.

1. Adobe Acrobat Olmadan PDF Oluşturma

Adobe Acrobat yazılımı indirmek ve ardından onu kullanarak bir PDF dosyası oluşturmak birçok kişi için zor olabilir fakat Adobe Acrobat’ı yüklemeden ve kullanmaya gerek duymadan PDF dosyaları oluşturmanın başka basit yolları da vardır. İşte hiçbir yazılım olmadan bir PDF dosyası oluşturmanın birbirinden farklı yolları:

Google Chrome: Yazdırma ayarlarını açmak için CTRL + P (Windows için) veya Cmd + P (MacOS için) tuşlarına aynı anda basın. Hedef bölümünde “PDF olarak kaydet” seçeneğini işaretleyin ve indirme işlemini başlatın.

Chrome dışındaki tarayıcılarda (Firefox, Internet Explorer, Safari ve benzeri tarayıcılarda) ise ücretsiz bir eklenti olan CleanPrint’i indirerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Çevrimiçi Hizmetler: Bir internet sayfasını htmlpdf aracını kullanarak PDF dosyasına çevirebilirsiniz. PDF24 Creator yazılımı kullanarak PDF dosyaları da oluşturabilirsiniz.

2. İki veya Daha Fazla PDF Dosyasını Birleştirme

Tek bir dosyada birleştirmek istediğiniz birden fazla PDF dosyası varsa o zaman Foxyutils ve PDFMerge gibi çevrimiçi araçları kullanarak bu işlemi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

PDF dosyalarını basitçe birleştirmek için bir internet sitesini kullanmak istemiyorsanız, PDF Combine yazılımını kullanabilirsiniz.

3. PDF Dosyalarının İçeriğini Çevirme

Biri size Fransızca bir PDF dosyası gönderirse bu dosyanın içeriğini Google Translate hizmetini kullanarak istediğiniz dile çevirebileceğiniz için endişelenmenize gerek yok. Daha önce ismini duymadıysanız, Google Translate, metni ya da belgeleri bir dilden başka bir dile çevirmek için kullanılır.

4. Bir Grup Belgeyi PDF Formatına Dönüştürme

40 ya da 50’nin üzerinde bir belgeniz mi var? Bu belgeleri teker teker PDF formatına dönüştürmek hem zahmetli olacaktır hem de uzun zaman alacaktır. Belgeleri birer birer dönüştürmek yerine toplu olarak dönüştürmek daha mantıklı olacaktır. PeerNet ve ExtendOffice gibi hizmetler bir grup belgeyi PDF formatına dönüştürmenizi sağlayacaktır.

5. PDF Dosyalarını Diğer Formatlara Dönüştürme

PDF dosyalarını MS Word dosyasına, HTML dosyasına ya da bir PowerPoint gibi biçimlere dönüştürmeniz gerekebilir. Bunu yapabilmeniz için birkaç farklı yöntem bulunuyor.

MS Word: Bir PDF dosyasını MS Word dosyasına çevirmek için PDF to Word Converter isimli çevrimiçi hizmeti kullanabilirsiniz.

HTML Dosyası: Bir PDF dosyasını bloğunuza ya da internet sitenize uyarlamak için bir PDF dosyasını HTML formatına çevirmek istiyorsanız, convertpdftohtml ve PDFHTML bunu yapmak için kullanabileceğiniz en iyi araçlardan iki tanesidir.

PowerPoint: PDFConverter kullanarak bir PDF dosyasını kolayca bir PowerPoint Dosyasına dönüştürebilirsiniz. Bu 3 aşamalı bir işlemdir. Önce belgenizi yüklemeniz, sonra dönüştürülen PPT dosyasının gönderileceği e-posta adresini girmeniz ve ardından başlat düğmesine basmanız gerekir.

6. Bir PDF Dosyasını Sıkıştırma

E-posta sağlayıcılarının maksimum ek boyutu sınırlandırmaları nedeniyle göndermek istediğiniz büyük boyuta sahip PDF dosyasını gönderemeyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda PDF dosyasını mümkün olduğunca sıkıştırmayı deneyebilirsiniz.

Bunu yapmak için 7-Zip gibi herhangi bir dosya sıkıştırma yazılımını kullanabilirsiniz. Bunun yanında, bir PDF dosyasını çift sıkıştırmak istiyorsanız, PDFaid kullanarak bunu yapabilir ve sonrasında boyutu daha da küçültmek için 7-Zip’i kullanabilirsiniz.