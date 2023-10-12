Realme C3 Serisi Özellikleri Neler? 2023’te Satın Alınır mı?

Shenzhen merkezli ünlü telefon markası Realme, 2020 yılında kullanıcılarının karşısına Realme C3 serisi ile çıktı. Bu seri; Realme C3 ve Realme C3i şeklinde adlandırıldı.

Biz de yazımızda bu iki telefonun özelliklerini ayrı ayrı ele alıp 2023’te satın alınır mı sorusuna cevap vereceğiz. Ayrıca MWC 2023 etkinliğinde tanıtılan GT 5 Neo ile bu iki modeli karşılaştıracağız.

Realme C3 Özellikleri

Realme C3 serisi içerisindeki C3 modeli, Hindistan’da C3i ile birlikte piyasa sunuldu. Telefon, MediaTek Helio G70 yonga setinden oluşmaktadır. 3 GB / 4 GB RAM seçeneklerinden oluşuyor.

32 GB ve 64 GB şeklinde de iki farklı dahili depolama alanı vardır. MicroSD kart desteği olduğu için telefon hafızası 256 GB’a kadar çıkartılabiliyor.

Realme C3, Android 10 tabanlı ColorOS 7 işletim sistemli olarak tasarlandı. Telefonun en dikkat çekici özelliğiyse 30 gün bekleme süresinin olmasıdır. Telefonla 20.8 saat YouTube’da video izlenebiliyor. Bunun yanı sıra 10.6 saatte PUBG Mobile oynatma desteği sunuyor.

Cihazın ekranı, 1600 x 720 piksel ekran çözünürlüklüdür. Ekranda 6,5 inç damla çentik bulunuyor. Ekran kasasının oranıysa 89.8’dir. Cihazın arka kısmı, ikili kamera sisteminden oluşuyor. Realme C3’ün ana kamerası;

12 megapiksel çözünürlük,

f/1.8 diyafram değeri,

Yapay zeka desteği gibi özelliklerden oluşuyor.

Cihazdaki diğer kamera sistemiyse 2 megapiksel çözünürlüklü derin sensörden oluşuyor. Bu derinlik sensörünün değeriyse f/2.4’tür. Telefonun ön kısmındaki kamerada yapay zeka desteklidir. Ön kameranın megapiksel çözünürlüğü 5’tir.

Telefonun arkasındaki kamera kurulumu, 4 kat dijital yakınlaştırma yaparak etkili karelere imza atılmasını sağlıyor. Realme C3 ile 1080p 30 FPS video kaydı da yapılabiliyor. Kamerayla 120 FPS slow-motion çekimler de yapılabilir.

Realme C3i Özellikleri

Realme’nin giriş seviyesi segmentinde piyasaya sunduğu çift kameralı telefonu Realme C3i, Helio G70 işlemciden oluşuyor. Gücünü 5.000 mAh pilden alan telefon; 6.5 inç damla çentikli ekrana sahiptir.

Telefonun ekranı, 1600 x 720 çözünürlükten oluşuyor. Corning Gorilla Glass 3 katmanıyla korunan telefonun ekranı korunuyor.

Realme C3i, Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıktı. Bluetooth 5.0, micro USB, Wi-Fi, GPS bağlantı seçeneklerini sunan telefon aynı zamanda 4 GB + 64 GB ve 2 GB + 32 GB şeklinde iki versiyonlu olarak tasarlandı.

Telefonun arka panelinde çift kamera kurulumu yer alıyor. Kamera sistemi, f/1,8 diyafram açıklıklı 12 megapiksel üniteden oluşuyor. Ayrıca kamera sistemi, 2 megapiksel f/2,4 ikincil lensle destekleniyor.

Telefonun ön tarafındaki su damlası çentiğiyse 5 magapiksellik atıcı içeriyor. Realme C3 serisi içerisindeki bu telefonun kamerası, Al güzelleştirme ve HDR gibi özelliklerle dizayn edildi.

Realme C3 Serisi 2023’te Satın Alınır mı?

Realme C3 serisinin iki modeli, C3 ve C3i detaylı olarak incelendiğinde teknik özellikler açısından 2023’te de satın alınabilir. Özellikle her iki telefonun da kamera sistemi, kullanıcılarına mükemmel deneyim sunuyor.

MWC 2023 etkinliğinde tanıtılan Realme GT3 ise 240W hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. 4600 mAh bataryası yalnızca 9 dakikada şarjın tamamen dolmasını sağlıyor. C3 farklı olarak 6.74 inç ekrandan oluşuyor. Ekran inç oranı bakımından C3’ten farklıdır.

Telefon, sekiz çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden gücünü alıyor. Bu da performans açısından Realme’nin 2020’de çıkardığı C3 ve C3i’den daha üstün performans sergilemesini sağlıyor.

Arka kısmındaki kamera sisteminin f/1.88 lensle optik görüntü stabilizasyonu (OIS) destekli Sony IMX890 ana sensörden oluşması da Realme GT3’ü farklı kılıyor.

Realme GT 3: 31.999 TL

Realme C3: 3.599 TL

Realme C3i: 3.549 TL

Fiyatlara baktığımızda C3 serisinin oldukça uygun fiyatlı ve bütçe dostu olduğunu görebiliyoruz. GT 3 ise hem 2023 yılında çıkmış olduğu için hem de teknik donanım açısından daha gelişmiş olduğu için orta segmentin biraz üzerinde fiyatlandırmaya sahip.

Fiyat / performans olarak her iki ürün de kullanıcı beklentilerini karşılıyor. Tabii daha uzun süreli bir kullanım sağlamak için GT3'ten yana tercih yapmak mantıklı, ancak bütçemi hiç zorlamak istemiyorum diyenler C3 serisine şans verebilir.