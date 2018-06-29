Sinemada Gerçek Zamanlı Özel Efektler

Bilgisayar işlemcilerinin gelişmesi ile birlikte dijital oyun motorlarının kapasitesi artırılmış ve pek çok oyun motoru, geliştiricileri tarafından yeni "medya tasarımcılarına" ucuz ve hızlı birer geliştirme aracı olarak sunulmuştur. Bu durum sinemada oyun motorlarının kullanım alanlarını da da genişletmiş ve böylelikle büyük bir tasarımcı topluluğuna destek vermiştir.

“Electronic Magazines” dergisinin 19 Nisan 1965 tarihli sayısında Intel şirketinin kurucularından Gordon Moore çarpıcı bir tez öne sürmüştü. Ona göre, mikroişlemciler içindeki transistör sayısını her yıl iki katına çıkaracaklardı. 1975 yılında onun bu öngörüsü, bir buçuk misli kadar gerçekleşmişti. “Moore yasası” olarak anılan bu öngörü, günümüze kadar da büyük oranda geçerliliğini korumuştur.

Bununla beraber bilgisayar işlemcilerinin evrimi de yaşamın her alanını etkilemiş ve geliştirmiş durumda. Moore yasası ortaya atılmadan yetmiş sene önce ortaya çıkmış olsa da nispeten yeni sayılan bir sanat dalı olan sinemayı da kökten değiştirmiştir.

Mini Tarihçe

Bilgisayarların gelişimine paralel olarak, doksanların başından sonra sinema ve televizyon alanında yapım CGI (bilgisayar destekli görsel tasarım) aşaması hızlı bir şekilde bilgisayarların hakimiyetine geçmişti. Görsel etkiler, büyük oranda sayısal ortamda yaratılmaya başlanmıştı. Artık bugün, üretilen filmlerin neredeyse tamamı sayısal kameralarla çekiliyor ve bilgisayar ortamında kurgulanıyor, renk düzeltmesi yapılıyor ve görsel efektleri hazırlanıyor.

Bu görsel efekler, çekilmesi mümkün olmayan, tehlikeli ya da fazla maliyetli görsellerin yaratılmasında kullanılan teknikler olarak kelime dağarcığımıza eklenmiş durumda. Söz konusu yöntem, birden fazla gerçek çekimin gerçekliğinin manipüle edilerek birleştirilmesi, çekimlerin zenginleştirilmesi ya da bilgisayarda oluşturulmuş görüntülerin gerçek görüntülerle birleştirilmesi ile oluşturuluyorlar.

Bu efektler, gerçek çekimler olabileceği gibi bilgisayarda hazırlanmış canlandırma ya da resimler üzerinde oynanmış görüntülerden de oluşabiliyorlar. Profesyonel bir biçimde bu görsel etkiler, iş akışı içerisinde belli sekanslarla (footage), bilgisayarda yaratılıyorlar.

Bilgisayarda hazırlanan söz konusu bu görsel malzemelerin önceden çizilerek kaydedilmesi, azami görüntü kalitesinin de elde edilmesini hedefler. Özellikle bilgisayarda hazırlanan üç boyutlu görseller öncelikle iki boyutlu olarak çizilirken, gerçekçiliği yakalamak için yüksek işlemci gücüne azami ihtiyaç duyarlar. Bu çizimler üç boyutlu olarak bilgisayar ortamında oluşturulur ve bilgisayar tarafından iki boyutlu olarak çizilerek kaydedilirler. Daha sonra bu iki görsel öğe yazılımlar aracılığıyla birleştirilirler ve tekrar çizilerek yeniden kaydedilirler. Zahmetli ama sonuçları mükemmel değil mi?

Bilgisayar Oyunları İlham Yarattı

Üç boyutlu grafiklerin gerçek zamanlı olarak çizimi, dijital oyunların yaygınlaşması ile hızla gelişme göstermiştir. Özellikle, fiziksel tabanlı çizim yapan ve foto-gerçekçiliği hedefleyen Unreal Engine (ve özelikle “Unity” yazılımı) kullanılarak bu sekanslar artık gerçek zamanlı olarak hazırlanabiliyorlar. Ayrıca bu oyun motorlarının belli yazılım dilleriyle rahatlıkla kodlanmaya açık olması da bir avantaj. Oyun motorları görsel etki oluşturma sürecinde ve hatta renk düzeltme sürecinde de etkin olarak kullanılıyorlar. Söz konusu oyun motorları, tamamen canlandırma grafiklerin çiziminde kullanılabileceği gibi gerçek oyuncuları sanal mekanların içine yerleştirmek için de kullanılabiliyorlar.

Unity Nedir?

Unity, Unity Technologies tarafından geliştirilen Haziran 2005’de ilk kararlı sürümü yayınlanan yeni nesil bir oyun motoru olarak tanınıyor. Tamamen ücretsiz sürümleri de bulunan bu oyun motoru, gerçek zamanlı grafikleri yüksek kalitede çizmeye olanak sağlayabiliyor. Star Wars: Rogue One filminde kullanılan Unreal Engine 4 gibi Unity de yeni nesil bir oyun motoru olarak efeklerde kullanılır.