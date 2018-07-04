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Tüm Zamanların En Çok Satan 10 Telefonu

Motorola Razr V3

Motorola’nın kapaklı telefonu Razr V3, sadece tüm zamanların en çok satan telefonlarından biri değil; aynı zamanda en çok satan kapaklı telefon. Son derece şık tasarıma sahip olan ve teknik özellik olarak da döneminin en iyilerinden biri olan olan telefon, tanıtıldığı günden bugüne 130 milyonu aşkın adet satılmış.

Erkan Calp
Erkan Calp - | Galeriler
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Akıllı telefon pazarının öne çıkan isimlerini hepimiz biliyoruz. Yılda kaç akıllı telefon modeli tanıtacağı belli olmayan, her bütçeye uygun akıllı telefon üreten Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile onun ezeli rakibi Apple, en çok konuştuğumuz iki şirket. Bir de en az bu iki dev kadar sözü geçen, fiyat noktasında kullanıcıların kalbini çalan Xiaomi ve Leica ile işbirliği neticesinde üstün fotoğraf çekme kabiliyetine sahip akıllı telefon modelleriyle karşımıza çıkan Huawei var.

Günümüzde her ne kadar en çok akıllı telefonları konuşsak da bir döneme damgasını vuran, hala kullanılan efsane cep telefonu modelleri de var. Örneğin; yılan oyunuyla bizi ekrana kilitleyen Nokia 3210, tuşlu telefon sevenlerin favorilerinden Nokia 1100, Motorola’nın kapaklı telefonu Razr V3. Bu galeride tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonuna yer verdik.

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