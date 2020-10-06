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Beyinleri Yakan Üç Optik İllüzyon ve Sırrı

Eğer gözünüze ve beyninize fazla güveniyorsanız, çeşitli optik illüzyonlar sınırlarınızı zorlayabilir. İşte son zamanların en popüler üç illüzyonu!

Beyinleri Yakan Üç Optik İllüzyon ve Sırrı
Berk Demirci
Berk Demirci -

Özellikle sosyal medya platformlarında sık sık denk geldiğiniz optik illüzyonlar daha basit bir şekilde göz yanılsaması olarak da bilinirler ve gözünüzden gelip beyninizde işlenen verilerin, gerçek durumdan farklı olduğu durumları temsil ederler. Bu yazımızda son dönemlerde popüler olan üç optik illüzyonu inceledik ve sırlarını size aktardık!

'Nasıl Ya' Dedirten Üç Optik İllüzyon!

Beyinleri Yakan Üç Optik İllüzyon ve Sırrı -1

1- Kaybolan Yavru

Bu popüler illüzyondaki yanılsamada sarı yavru aynada gözükürken, gerçek ortamda gözükmez. İşin püf noktası ise her iki tarafında da karelerin bulunduğu bir kağıttan yardım almaya bakıyor. Eğer tam olarak anlamadıysanız, hemen aşağıdaki görsele bakarak çözebilirsiniz.

Beyinleri Yakan Üç Optik İllüzyon ve Sırrı -2

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Beyinleri Yakan Üç Optik İllüzyon ve Sırrı

2- Yavru mu Büyük mü?

Son zamanların bir diğer popüler illüzyonu ise normalde yavru bir aslan objenin, aynada büyük bir aslan obje olarak gözükmesidir. İşin püf noktası ise duvardaki ayna gibi gözüken şeyin aslında bir boşluk olması, bu boşluğun azıcık ilerisinde ise gerçek, ama yan koyulmuş, bir aynanın olmasıdır.

Beyinleri Yakan Üç Optik İllüzyon ve Sırrı -4

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Beyinleri Yakan Üç Optik İllüzyon ve Sırrı

3- Pelerin Var Ama Yok

Bu yanılsama türünde de, yine bir üsttekinde olduğu gibi, aynadaki görüntü ile gerçek görüntüdeki objeler birbirine uymuyor. Dışarıdaki objede bir pelerin var ve hemen önündeki aynada pelerinsiz bir obje bulunuyor. Bu da, yine köşegen olarak konumlandırılmış bir ayna yardımı ile elde ediliyor.

Beyinleri Yakan Üç Optik İllüzyon ve Sırrı -6

Peki siz hazırladığımız bu yazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradaki yanılsamalar sizi de bir süre için şaşırttı mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

ETİKETLER : illüzyon

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