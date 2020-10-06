Beyinleri Yakan Üç Optik İllüzyon ve Sırrı

Özellikle sosyal medya platformlarında sık sık denk geldiğiniz optik illüzyonlar daha basit bir şekilde göz yanılsaması olarak da bilinirler ve gözünüzden gelip beyninizde işlenen verilerin, gerçek durumdan farklı olduğu durumları temsil ederler. Bu yazımızda son dönemlerde popüler olan üç optik illüzyonu inceledik ve sırlarını size aktardık!

'Nasıl Ya' Dedirten Üç Optik İllüzyon!

1- Kaybolan Yavru

Bu popüler illüzyondaki yanılsamada sarı yavru aynada gözükürken, gerçek ortamda gözükmez. İşin püf noktası ise her iki tarafında da karelerin bulunduğu bir kağıttan yardım almaya bakıyor. Eğer tam olarak anlamadıysanız, hemen aşağıdaki görsele bakarak çözebilirsiniz.

2- Yavru mu Büyük mü?

Son zamanların bir diğer popüler illüzyonu ise normalde yavru bir aslan objenin, aynada büyük bir aslan obje olarak gözükmesidir. İşin püf noktası ise duvardaki ayna gibi gözüken şeyin aslında bir boşluk olması, bu boşluğun azıcık ilerisinde ise gerçek, ama yan koyulmuş, bir aynanın olmasıdır.

3- Pelerin Var Ama Yok

Bu yanılsama türünde de, yine bir üsttekinde olduğu gibi, aynadaki görüntü ile gerçek görüntüdeki objeler birbirine uymuyor. Dışarıdaki objede bir pelerin var ve hemen önündeki aynada pelerinsiz bir obje bulunuyor. Bu da, yine köşegen olarak konumlandırılmış bir ayna yardımı ile elde ediliyor.

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