Android Uygulamanın İnternet Bağlantısını Kesme Nasıl Yapılır? - Eğer akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde internete çok sık erişen bazı uygulamalar varsa ve bu uygulamaların erişimini nasıl kısıtlayabileceğinizi merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu yazımızda merak ettiğiniz bu detaylara daha yakından göz atacağız.

Temel olarak baktığımızda bir uygulamanın sık sık internete erişmesi, pek de istemeyeceğimiz bir durumda çünkü hem internetimizi çok daha hızlı tüketirler ve hem de daha fazla pil tüketirler. Peki internete erişmesine çok da gerek olmadan kullanabileceğiniz uygulamaların internet bağlantısı nasıl kesilir?

Not: Bu kılavuzda yer alan bilgiler Android Pie ve sonrası işletim sistemine sahip cihazları kapsıyor. Adımlar cihaz bazında değişiklik gösterebilir ancak genellikle benzer işlemleri içerir.

Android Uygulamanın İnternet Bağlantısı Nasıl Kesilir?

Eğer Android Pie ya da daha yeni bir sürüme sahip akıllı telefon ya da tablet kullanıyorsanız, bu isteğinizi direkt olarak işletim sistemindeki ayarlar üzerinden yapabilirsiniz.

Ayarlar'a gidin.

'Kablosuz Ağ ve Bağlantı' menüsüne girin.

'Veri Kullanımı' butonuna tıklayın.

'Ağ Erişimi' sekmesine giriş yapın.

Ağ erişimini kısıtlamak istediğiniz uygulamayı bulun ve onayları kaldırın.

Android 11 Yenilikleri Neler?

1- Dahili Ekran Kaydı

Android 11 ile gelen yeniliklerden en önemlisi dahili ekran kaydı olabilir. Aslında bu özellik bazı markalar tarafından yıllardır sunuluyordu ancak sizin kullandığınız marka bunu sunmuyorsa, artık üçüncü parti programlar ile uğraşmanıza gerek kalmayacak diyebiliriz. Yeni özellik sadece ekranı kaydetmekle kalmaz telefonunuzun sesini kaydedebilir ve hatta mikrofonu kullanarak sizin de sesinizi kaydedebilir. Bu noktada bu özelliğin pek çok kişinin işine yarayacağını söylememiz mümkün.

2- Yeni Görüşmeler Sekmesi

Android 11 ile birlikte bildirimler ve konuşmalar birbirinden ayrılıyor. Bu sayede kullanıcılar önemli içeriklere, yani mesajlara, daha görünür bir şekilde ulaşabiliyor. Yine bununla ilgili bir iyileştirme olarak Gboard, artık formlarla ilgili bilgileri otomatik olarak doldurabilme yeteneğine sahip. Gboard'un varsayılan klavye uygulaması olduğunu hatırlatmış olalım.

3- Akıllı Ev ve Medya Kontrolleri

Eğer akıllı ev ürünleri ile haşır neşir olmaya başladıysanız, Android 11 sizin için yeni yeteneklerle gelecek. Güç düğmesine uzun basarak özel bir menüye erişebilecek, evinizdeki medya ürünlerini çok daha kolay bir şekilde kontrol edebileceksiniz. Ayrıca rahatsız etme modu, akıllı ev ürünleri ile çalışan yeni bir Uyku Modu ile güncelleniyor.

4- Gelişmiş Tahmin Araçları

Android 11 alışkanlıklarınızı takip etmede daha başarılı bir yapıya bürünüyor. Örneğin uyku düzeninizi takip etmek için her sabah düzenli olarak uyku takibi uygulamasını açıyorsanız, işletim sistemi bunu algılayacak ve sabahları bu uygulamayı ana ekranınıza taşıyacak. Böylece bu uygulamaya daha kolay bir şekilde erişebileceksiniz.

5- Gizlilik ve Güvenlik

Hem Google hem de Apple gizliliğe ve güvenliğe her zamankinden daha çok önem veriyor. Bu doğrultuda Android 11 uygulamaların - kamera ya da mikrofon gibi - araçlara 'her zaman' ya da 'yalnızca uygulamayı kullanırken' erişmesine izin verecek. Bu sayede uygulamalar kameranıza ya da mikrofonunuza uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda erişemeyecek.

6- Android 11 Easter Egg'i

Bu arada Android kullanıcılarının her sürümde heyecanla keşfettiği Easter Egg, bu sürümde de güncellendi. Yeni sürümdeki Easter Egg'i nasıl görebileceğinizi ve bununla neler yapabileceğinizi hemen aşağıda yer alan tweetten görebilirsiniz. Erişmek her zamanki gibi oldukça basit.