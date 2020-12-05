Uzaktan Çalışanlarla İlgili Siber Güvenlik Sorunları

Bazı şirketlerin bünyesinde yer alan çalışanlarınız belirli zamanlarda veyahut sürekli olarak uzaktan çalışabilmektedir. Bu çalışanlar özellikle de sık sık seyahat ediyor ise iki kat daha tehlikeli siber güvenlik sorunları ortaya çıkabilmektedir. Uzaktan çalışanlarınızın farkında olmadan yaptıklarından ötürü şirketinizin verilerinin tehlike altında kalmamasını sağlamak ise tamamen sizin elinizdedir.

Uzaktan çalışanların farkında olmadan yol açtıkları siber güvenlik sorunlarından korunmak ise çok basit önlemlerden oluşur. Bu yazının içerisinde şirketinizin verilerini korumanıza yardımcı olacak bu basit önlemlerin tamamına yer verdik.

Uzaktan Çalışanlarla Siber Güvenlik Sorunları Arasındaki Bağlantı

Uzaktan çalışanlarla ilgili siber güvenlik sorunları hakkında bilgi sahibi olarak şirketinizin verileri korumaya devam edebilirsiniz. Bu yazıda, uzaktan çalışanlarla ilgili siber güvenlik sorunları ve bu siber güvenlik sorunları ile birlikte alınması gereken tedbirleri sizlerle paylaştık. İşte uzaktan çalışanlarla siber güvenlik sorunları arasındaki bağlantı!

1. Güvenli Olmayan Wi-Fi Ağlarına Bağlanma

Çalışanlarınız herkese açık olan Wi-Fi ağlarını kullanarak kurumsal hesaplarına erişebilir. Çalışanlarınız farkında olmasa da bu çok büyük siber güvenlik sorunlara yol açabilir. Çalışanınızın çevresinde kötü niyetli bir kimse olabilir ve şirketinizin önemli verilerini elde etmek için gözetleme işlemine başlayabilir.

Herkese açık olan bir Wi-Fi ağına bağlı olunduğunda herhangi bir veri şifrelenmeden gönderilen gönderilir ise bu üçüncü taraflar tarafından da görüntülenebilir. Bu nedenle, çalışanlarınızın herkese açık bir Wi-Fi ağına bağlanmadan önce VPN kullanmaya ihtiyacı vardır.

2. Kişisel Cihazların İş İçin Kullanılması

Çalışanların kişisel cihazında işle ilgili herhangi bir faaliyetin gerçekleştirmesi, şirketinizi çeşitli güvenlik sorunlarına maruz bırakabilir. Kendi kişisel cihazında işiniz ile ilgili faaliyetler gerçekleştiren çalışanlarınızın ne yaptıklarından tamamen emin olmanız zorunludur. Örneğin, çalışanınız şirketinizden aniden ayrılabilir ve çalışanınızın cihazında şirketiniz ile ilgili bilgiler saklanmaya devam edebilir. Şirketiniz ile ilgili bu bilgileri silme imkânınız ise yoktur.

Çalışanların kişisel cihazlarında işle ilgili bir faaliyet gerçekleştirmelerinin sonucunda güvenlik sızıntıları da meydana gelebilir. Örneğin, çalışanınız yazılımlarını güncel tutmayabilir ve bu da kötü niyetli kimselerin güvenlik açıklarından faydalanarak şirketinizin verilerini elde etmesine neden olabilir.

Çalışanlarınızın kişisel cihazlarını iş yerinde kullanmalarına izin vermeyerek bu siber güvenlik sorununu da ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca çalışanlarınızın internette artık yapılmaması gereken şeylerden de haberdar olması oldukça büyük önem taşımaktadır.

3. Verileri Fiziksel Olarak Korumama

Bir şirketin en çok dikkat etmesi gerekenlerden birinin siber güvenlik olmasını biliyorsunuz fakat verileri siber güvenlik önlemleri ile korumak kadar fiziksel olarak korumak da oldukça önemlidir. Örneğin, çalışanınız halka açık bir yerde şirketinizin önemli verilerini içeren dizüstü bilgisayarın ekranını korumasız bırakabilir ve kötü niyetli kimseler bunu fırsat bilerek şirketinizin bu önemli verilerini elde edebilir.

Çalışanlarınızın en temel güvenlik önlemlerini dahi öğretmeniz bu nedenle çok önemlidir. Şirketinizin verilerinin kötü niyetli kimselerin eline geçmemesi için çalışanlarınızı ayrıntılı olarak bilgilendirmenin size çok faydası olacaktır.