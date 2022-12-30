Yılbaşı Hediye Önerisi: Bütçe Dostu Bilgisayar Modelleri

Yılbaşında kardeşiniz, sevgiliniz, eşiniz ya da çocuğunuza hediye olarak bilgisayar mı almayı düşünüyorsunuz? Fakat bilgisayar almaya bütçeniz elvermiyor mu? Halbuki piyasada bütçe dostu bilgisayar modelleri de var. Sizler için bütçe dostu bilgisayar modelleri ile ilgili liste oluşturduk. İşte detaylar!

Yılbaşında Alınabilecek 10 Bütçe Dostu Bilgisayar Modeli

Acer Aspire 3 A315-59

HP 255 G8

Asus ExpertBook P1412CEA- EK 00 31

Lenova V14 G2 4GB 256GB SSD 14 Full HD FreeDOS Notebook

HP 15 S-eq 3014 nt

Acer Extensa 15 Ex 215-54G- 55A1

Acer Aspire 5 A515-45-R72U

Monster Huma H5 V3. 1

Dell Inspiron 15 3525 R5 B85UW

Lenova IdeaPad 3 82KU00VNTX

1. Acer Aspire 3 A315-59

12. nesil Intel Core i5-1235U işlemciden oluşan Acer Aspire 3 A315-59; 15.6 inç ekranlı 1920x1080 piksel çözünürlük desteğiyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

GeForce MX550 ayrık grafik kartlı laptop; 512 GB SSD ve 8 GB RAM’i bulunuyor. Özellikle üniversite öğrencileri için çok ideal bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Proje, araştırma gibi çalışmalarda çok rahat kullanılabilir. Acer Aspire 3 A315-59 fiyatı; 11.099 TL’dir.

2. HP 255 G8

Fiyat-performans açısından değerlendirildiğinde HP 255 G8 oldukça dikkat çekiyor. Gelişmiş teknik özelliklerine rağmen uygun fiyatlarla sunulması laptop alacaklar için en iyi seçenekler arasında yer alıyor.

AMD Athlon Gold 3150U işlemci türündeki laptop, 8 GB RAM bellekten oluşuyor. 15.6 inç ekran boyutlu laptop, 1920x1080 çözünürlükten oluşuyor. HP 255 G8 fiyatı, 9.999 TL’dir.

3. Asus ExpertBook P1412CEA - EK0031

Bütçe dostu bilgisayar modelleri listemize 14 inç FHD TN panel ekrandan oluşan Asus ExpertBook P1412CEA-EK0031 laptop modelini ekleyebiliriz.

FreeDOS işletim sistemli laptop, 8 GB RAM’e sahiptir. 11. Nesil Intel Core i5-1135G7 işlemciden oluşan Asus ExpertBook P1412CEA- EK0031, 10. 999 TL’den alıcısıyla buluşuyor.

4. Lenova V14 G2 4GB 256GB SSD 14 Full HD FreeDOS Notebook

Lenova V14; 4 GB sistem belleği ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Standart laptop performansıyla dikkat çeken Lenova V14 ile programları akıcı şekilde çalıştırabilirsiniz.

AMD Ryzen 3 işlemci türünden oluşan Lenova 14, 4 GB RAM bellektir. 14 inç ekran boyutlu ve FreeDOS işletim sistemiyle tasarlanmıştır. Bu laptopun fiyatıysa 8.671 TL’dir.

5. HP 15 S-eq 3014 nt

FreeDOS işletim sistemli HP 15 S- eq 3014 nt; 15.6 inç FHD IPS panel ekrandan oluşuyor. AMD Radeon Graphics 1800 MHz (dahili) ekran kartlı laptopun RAM’i; 8 GB DDR4 3200 MHz’dir. 5.nesil AMD Ryzen 5 5625U işlemcili olarak dizayn edilmiştir. 11.690 TL ödeyerek sevdiklerinize HP 15 S-eq 3014 nt laptopu hediye edebilirsiniz.

6. Acer Extensa 15 Ex215-54G - 55A1

15.6 inç FHD IPS panel ekranlı olarak tasarlanan Acer Extensa 15 Ex215-54G-55A1 marka laptop, 8 GB DDR4 RAM’dan oluşuyor. FreeDOS işletim sistemine sahip bu laptopun işlemci tipiyse Intel Core i5’tir. Laptop piyasada 11.609 TL’den fiyata sunuluyor.

7. Acer Aspire 5 A515 - 45-R72U

9.999 TL ödeyerek alabileceğiniz Acer Aspire 5 A515-45-R72U; 15.6 inç FHD IPS panel ekranlı geliştirilmiştir. Ryzen 5 işlemci teknolojili laptopun RAM’i 8 GB DDR4’tür.

İşlemci nesli; AMD Ryzen olan laptopun ekran kartıysa; AMD Radeon Graphics 1800 MHz (dahili)’dir.

8. Monster Huma H5 V3.1

Monster Huma H5 V3.1 listemizdeki en yüksek fiyatlı bilgisayar diyebiliriz. 19.599 TL fiyat etiketli bilgisayar, oyun bilgisayarları içerisinde en uygunu diyebiliriz. Eğer oyun bilgisayarı almak istiyorsanız Monster Huma H5 V3.1 en seçenekler arasında yer alıyor.

15.6 inç FHD IPS panel ekrandan oluşan laptopun 8 GB DDR4 RAM’i bulunuyor. Ekran kartı; AMD Radeon Graphics 1800 MHz (dahili)’dir. 11. nesil Intel Core i5 1135G7 işlemci olarak tasarlanmıştır.

9. Dell Inspiron 15 3525 R5B85UW

Dell Inspiron 15 3525 R5B85UW işlemci tipi, AMD Ryzen 5’tir. Windows 11 Home işletim sistemli cihazın ekran boyutu, 15.6 inçtir. 5625U işlemcili bilgisayar, 8 GB RAM’e sahiptir. Dell Inspiron 15 bilgisayarının satış fiyatı, 12.790 TL’dir.

10. Lenova IdeaPad 3 82 KU00VNTX

Lenova IdeaPad 3'ün işletim sistemi FreeDOS’tur. Laptopun ekranı; 15.6 inç 1920x1080 piksel TN panelden oluşuyor. RAM’i; 8 GB DDR4 3200 MHz’dir. 4 GB lehimli, 4 GB yükseltilebilir. AMD Radeon Graphics 1900 MHz (dahili) ekran kartı var.

Windows 10 Pro işletim sistemli cihazın işlemcisi 5700U’dur. İşletim tipiyse AMD Ryzen 7’dir. Lenova IdeaPad 3 82 KU00VNTX, 12.499 TL’den satışa sunuluyor.

Sizler için yılbaşında sevdiklerinize alabileceğiniz uygun fiyatlı bilgisayarlardan bahsettik. Dilerseniz Yılbaşı Hediye Önerisi: En İyi Kablosuz Kulaklıklar başlıklı yazımızı da okuyarak başka bir hediye seçeneği düşünebilirsiniz.