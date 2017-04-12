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Dronelar, Aktif Volkanlardan Hiç Görüntülenmemiş Manzaralar Çektiler

Dronlar Aktif Bir Volkanlardan Hiç Görüntülememiş Manzaralar Çektiler

Cambridge Üniversitesi Volkan Bilimcileri özel yapım dronelar kullanarak Guatemala'nın aktif volkanlarından olan Volcán de Fuego ve Volcán de Pacaya yanardağlarını inceliyorlar.

Bu incelemeler özel donanımlı dronelarla yapılıyor. Cihazlar uzun süre havada kalabiliyor,  çeşitli sensörlerle bu yanardağların jeolojik değişimlerini ve fiziksel yapılarını takip ediyorlar.

Aktif Bir Volkanlardan Hiç Görüntülememiş Manzaralar

 Özellikle Volcán de Fuego yanardağı Guatemala'nın en aktif volkanı olarak biliniyor. Bu yanardağ her saat başı küçük patlamalarla gaz ve kül saçarken, birkaç haftada bir büyük ve şiddetli patlamalara da sahne oluyor. Bu patlamalar sırasında dağın fiziksel değişimlerinin yakından incelenebilmesi için kullanılan drone sistemleri, yanardağların neden infilak ettiğini, aktivite zamanlarını, gaz ve kül ölçümlerini yapabiliyorlar. Patlama anında insansız hava araçları kullanarak araştırmalar yapmak, bilim insanlarının gerçek zamanlı bilgeye ulaşmalarını sağlıyor. Püsküren gazların ve dağların jeolojik yapılarının değişmesinin yanı sıra, bu sayede bir volkanın nasıl bir yıkıma yol açabileceğini de kontrol edebiliyorlar.

Guatemala'da bu volkanların neden patladığına dair bilgiler çok da sağlam değil. Araştırmacılar, yerleşim birimlerine yakın olan Volcán de Fuego ile özellikle ilgileniyorlar ki, çevrede yaşayan 60 bin kadar insanı önceden uyarabilecek sistemler geliştirebilsinler. 

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Yazar: - 12.04.2017

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