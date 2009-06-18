EaseUS Partition Master Free12.0
Disk Bölme Programı
Windows için en iyi disk bölme programı
EaseUS Partition Master Free, HDD, SSD, USB sürücü, hafıza kartı ve diğer çıkarabilir cihazlar için disk bölme, disk temizleme, disk birleştirme, disk klonlama, formatlama işlemlerine izin veren ücretsiz bir Windows programı.
Windows XP’den Windows 10’a tüm işletim sistemlerinde, tüm bilgisayarlarda sorunsuz kullanım sunan disk bölme (bölümleme) programı EaseUS Partition Master Free ile sabit ve harici diskleriniz üzerinde her türlü işlemi kolay, hızlı ve de sorunsuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Teknik bilgiye ihtiyaç duymadan disk bölmeden HDD’den SSD’ye klonlamaya, HDD bölüm kurtarmadan MBR diski GPT’ye çevirmeye bir disk üzerinde yapılabilecek her türlü işlemi yapabilmenizi sağlayan, kullanıcı dostu arayüzle geliyor program.
EaseUS Partition Master Özellikleri:
- Disk bölme (bölümleme)
- Disk birleştirme
- Disk temizleme
- Disk ayırma
- Disk biçimlendirme
- Disk klonlama (HDD’den SSD’ye, SSD’den HDD’ye klonlama)
- Disk hatası düzeltme
- HDD bölüm kurtarma
- MBR’den GPT’ye, GPT’den MBR’ye çevirme
Ayrıca EaseUS Partition Master Professional sürümüne bu bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
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5- EaseUS Partition Master Free 9.2.1 için ali kaya dedi ki;
Çok teşekkürler emeğe sağlık işime yaradı
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5- EaseUS Partition Master Free 9.2.1 için Metin Mert dedi ki;
Teşekkürler
flaş ve hafıza kartları için lazımdı.
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EaseUS Partition Master Free 9.2.1 için Erman dedi ki;
Şu an indiriyorum programı inş ihtiyacımı karşılayabilecektir teşekkürler
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4- EaseUS Partition Master Free 9.2.1 için Ferdi dedi ki;
Teşekkür ederim çok yararlı oldu
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EaseUS Partition Master Free 9.2.1 için Hakan KORKUSUZ dedi ki;
teşekkürler admin çok işime yaradı doğrusu emeğine sağlık
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 31 / 65,139
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
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