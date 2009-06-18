?     Geri Bildirim
EaseUS Partition Master Free
TamindirWindowsAraçlarDosya Ve Disk Yöneticileri EaseUS Partition Master Free

EaseUS Partition Master Free

12.0
EaseUS Partition Master Free İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5

9 Kullanıcı: 4.8/5

4.8
EaseUS Partition Master Free
EaseUS Partition Master Free
EaseUS Partition Master Free
EaseUS Partition Master Free
EaseUS Partition Master Free
EaseUS Partition Master Free

Disk Bölme Programı

Erkan Calp Son güncelleme 18 dakika önce

Windows için en iyi disk bölme programı

EaseUS Partition Master Free, HDD, SSD, USB sürücü, hafıza kartı ve diğer çıkarabilir cihazlar için disk bölme, disk temizleme, disk birleştirme, disk klonlama, formatlama işlemlerine izin veren ücretsiz bir Windows programı.

Windows XP’den Windows 10’a tüm işletim sistemlerinde, tüm bilgisayarlarda sorunsuz kullanım sunan disk bölme (bölümleme) programı EaseUS Partition Master Free ile sabit ve harici diskleriniz üzerinde her türlü işlemi kolay, hızlı ve de sorunsuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Teknik bilgiye ihtiyaç duymadan disk bölmeden HDD’den SSD’ye klonlamaya, HDD bölüm kurtarmadan MBR diski GPT’ye çevirmeye bir disk üzerinde yapılabilecek her türlü işlemi yapabilmenizi sağlayan, kullanıcı dostu arayüzle geliyor program.

EaseUS Partition Master Özellikleri:

  • Disk bölme (bölümleme)
  • Disk birleştirme
  • Disk temizleme
  • Disk ayırma
  • Disk biçimlendirme
  • Disk klonlama (HDD’den SSD’ye, SSD’den HDD’ye klonlama)
  • Disk hatası düzeltme
  • HDD bölüm kurtarma
  • MBR’den GPT’ye, GPT’den MBR’ye çevirme

Ayrıca EaseUS Partition Master Professional sürümüne bu bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

EaseUS Partition Master Free için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
31 / 65,139
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
CHENGDU YIWO Tech Development Co.

Dosya ve Disk Yöneticileri Popülerleri

  1. Unlocker
    UnlockerSilinmeyen Dosya ve Klasörleri Silme Programı
  2. Nero Burning ROM
    Nero Burning ROMCD/DVD/Blu-Ray Disk Yazma ve Ripleme Programı
  3. Smart Defrag
    Smart DefragDisk Performansı Artırma Yazılımı
  4. Kingo ROOT
    Kingo ROOTAndroid Cihazlar için Root Programı
  5. Mobogenie
    MobogenieAndroid Senkronizasyon Programı