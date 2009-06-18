Windows için en iyi disk bölme programı

EaseUS Partition Master Free, HDD, SSD, USB sürücü, hafıza kartı ve diğer çıkarabilir cihazlar için disk bölme, disk temizleme, disk birleştirme, disk klonlama, formatlama işlemlerine izin veren ücretsiz bir Windows programı.

Windows XP’den Windows 10’a tüm işletim sistemlerinde, tüm bilgisayarlarda sorunsuz kullanım sunan disk bölme (bölümleme) programı EaseUS Partition Master Free ile sabit ve harici diskleriniz üzerinde her türlü işlemi kolay, hızlı ve de sorunsuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Teknik bilgiye ihtiyaç duymadan disk bölmeden HDD’den SSD’ye klonlamaya, HDD bölüm kurtarmadan MBR diski GPT’ye çevirmeye bir disk üzerinde yapılabilecek her türlü işlemi yapabilmenizi sağlayan, kullanıcı dostu arayüzle geliyor program.

EaseUS Partition Master Özellikleri:

Disk bölme (bölümleme)

Disk birleştirme

Disk temizleme

Disk ayırma

Disk biçimlendirme

Disk klonlama (HDD’den SSD’ye, SSD’den HDD’ye klonlama)

Disk hatası düzeltme

HDD bölüm kurtarma

MBR’den GPT’ye, GPT’den MBR’ye çevirme

Ayrıca EaseUS Partition Master Professional sürümüne bu bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.