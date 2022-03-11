Nero Burning ROM sayesinde CD-DVD ve Blu-Ray diskler yazabilir, ripleyebilir ve ses CD'lerinizi MP3 olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nero programı, çok uzun yıllardır CD ve DVD yazmak isteyenlerin en sık kullandıkları programlar arasında yer alıyor ancak artık programın üreticileri biraz değişiklik gerektiğine kanaat getirmiş olacaklar ki programın adını Nero Burning ROM olarak değiştirerek yeni bir başlangıç yapmışlar. Zira yeni program Windows 8 ve üzeri işletim sistemleri ile sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve eskiden olduğu gibi disk yazma işlemlerini çok kolay bir hale getiriyor.

Her ne kadar Windows'un kendi disk yazma özelliği olsa da bazı disk türleri için bu geçerli olmayabiliyor ve aynı zamanda hız, ince detaylar konularında Windows dosya gezgini biraz yetersiz kalıyor. Dolayısıyla Nero Burning ROM kullanarak daha iyi bir disk yazma deneyimi elde edebilirsiniz. Kullanıcılar Nero Burnin ROM ile birlikte güvenle disk yazabilir ve kullanabilirler. Ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen uygulama oldukça başarılı bir şekilde kullanılıyor.

Programın dikkat çeken yanlarına göz attığımızda, CD, DVD, Blu-Ray gibi bilinen tüm disk formatlarının yazılması için destek sunduğunu kolayca görebiliyoruz. Eğer yazmak istediğiniz tüm veriler bu disklere sığamayacak kadar büyüklerse, yine de disk yazmayı başlatabiliyor ve bir veriyi birden fazla disk üzerinde bulundurabiliyorsunuz. Bu nedenle herhangi bir dosya boyutu sınırlamasının olmadığını hatırlatmak gerek.

SecurDisc adı verilen yeni bir güvenlik mekanizmasından faydalanan NERO Burning ROM, bu sayede çizilen disklerinizde yer alan verilerin sorunsuz bir şekilde kurtarılabilmesine de olanak tanıyor. Aynı zamanda diskleri şifrelemekte de kullanılan bu yeni yöntem sayesinde kişisel verilerinizin yanlış kişilerin eline düşmesine engel olabiliyorsunuz.

Ses CD'lerinden müzikleri çıkarmak ve bilgisayarlarına kaydetmek isteyen kullanıcılar da yine gerekli tüm araçları Nero Burning ROM 2014 içerisinde bulacaklardır. MP3, OGG, FLAC gibi bilinen tüm popüler ses formatlarını desteklemesi sayesinde kalite kaybı olmadan ses CD'lerinizi bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

Aynı zamanda disk imaj dosyalarını direkt olarak disklerinize yazdırabilir, dilerseniz disklerinizi bilgisayarınıza bu disk imaj formatlarında da kaydedebilirsiniz. Programın arayüzünün sade ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış olması sayesinde kullanırken herhangi bir sorunla da karşılacağınızı sanmıyorum.